Brüssel (SID) - Belgiens Fußball-Nationalmannschaft muss weiter um den Einsatz der beiden angeschlagenen Topspieler Kevin De Bruyne und Eden Hazard im EM-Viertelfinale bangen. Das Duo verpasste am Mittwoch die Trainingseinheit der Roten Teufel. Am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) trifft Belgien in München auf Italien.

De Bruyne und Hazard waren im Achtelfinale gegen Portugal (1:0) angeschlagen ausgewechselt worden. De Bruyne hat sich eine Verletzung am linken Knöchel zugezogen, Hazard klagt über Beschwerden in der Rückseite des Oberschenkels. Trainer Roberto Martinez hatte am Dienstag erklärt, es bestehe eine 50-prozentige Chance, dass beide Spieler gegen Italien fit seien.