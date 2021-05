Paris (SID) - Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat sein Weltmeister-Team im Vorfeld der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) mit seinem Vorrunden-Auftakt gegen die deutsche Nationalmannschaft vor Selbstzufriedenheit gewarnt. "Wir gewinnen nicht durch Fingerschnippen", mahnte der Coach "Les Bleus" um Topstürmer Kylian Mbappe in einem Exklusivinterview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP zu immer wieder neuen Anstrengungen für neue Erfolge.

"Niemand", sagte Deschamps in diesem Zusammenhang weiter, "niemand kann uns mehr nehmen, was wir erreicht haben. Aber wir müssen uns selbst immer wieder sagen, dass wir nicht einfach aufhören können, sondern dass wir weitermachen und versuchen müssen, mehr Titel zu gewinnen."

Angesichts der aus seiner Sicht besonders starken Konkurrenz durch England, Spanien und Belgien erwartet Deschamps trotz des WM-Triumphes der Equipe tricolore vor drei Jahren in Russland keinen Spaziergang zum EM-Thron: "Die anderen Nationen machen Fortschritte, arbeiten hart, bleiben nicht still sitzen. Diesen Ehrgeiz müssen wir auch haben und zeigen."

Dabei kommt dem Kapitän der französischen Weltmeister-Mannschaft von 1998 die gestiegene Erwartungshaltung der Grande Nation an sein Team nach dem WM-Erfolg offenbar gerade recht. "Zwei oder drei Jahre auf dem höchsten Niveau sind eine lange Zeit, aber die hohen Erwartungen sind der Ansporn dieser Mannschaft und dieser Generation von Spielern", meinte der Bretone.

Frankreich will beim paneuropäischen EM-Turnier sein Titeldouble von 1998 (WM) und 2000 (EM) wiederholen. Neben den Franzosen hielten nur Deutschland (Europameister 1972 und Weltmeister 1974) sowie Spanien (EM 2008 und 2012/WM 2010) gleichzeitig die beiden wichtigsten Titel für Fußball-Nationalmannschaften.

Seinen Kader für die EM will Deschamps in der kommenden Woche nominieren. Die Weltmeister beziehen am 28. Mai ein Trainingslager und bestreiten am 2. Juni in Nizza gegen Wales und sechs Tage später in Paris gegen Bulgarien die letzten Testspiele vor ihrem ersten EM-Match am 15. Juni in München gegen Deutschland.