München - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will den Finaleinzug perfekt machen und die Chance auf den zehnten Europameisterschaftstitel wahren. Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg auf Frankreich.

Verzichten muss das Team dabei auf Mittelfeldspielerin Klara Bühl, die wegen einer Corona-Infektion ausfällt.

"Wir sind taktisch gut vorbereitet, aber es wird Mentalität brauchen und es wird wehtun", erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Duell mit Les Bleues am Mittwoch. Erstmals seit Olympiagold 2016 kämpft der achtmalige Europameister wieder um den Einzug in das Endspiel eines großen Turniers. Im MK Stadium werden deshalb auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und -Geschäftsführer Oliver Bierhoff auf der Tribüne mitfiebern.

ℹ️ Klara Bühl ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt somit für das EM-Halbfinale morgen gegen Frankreich aus. Sie ist aktuell symptomfrei und wurde umgehend isoliert. Weitere Testungen des kompletten Teams und Staff fielen negativ aus.



WIR #IMTEAM 🇩🇪 pic.twitter.com/XPjEIurzio — DFB-Frauen (@DFB_Frauen) July 26, 2022

Mehr Updates und aktuelle News findest du auf ran.de.

Wo, wann und Wie? So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Im Halbfinale der Frauen-Europameisterschaft trreffen Deutschland und Frankreich im Stadium MK in Milton Keynes aufeinander. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Deutschland gegen Frankreich live: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich findet am Mittwoch, den 27. Juli statt. Die Partie wird um 21:00 Uhr angepfiffen.

Deutschland gegen Frankreich live: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja. Wie schon die anderen Spiele der deutschen Frauen wird das Spiel live übertragen. Diesmal bringt das ZDF das Spiel in die Wohnzimmer der Deutschen.

Deutschland gegen Frankreich live: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja. Da auch DAZN die Partie überträgt und der Sender mittlerweile auch im lineraen TV zu finden ist, wird das Spiel im Pay-TV zu sehen sein.

Wird Deutschland gegen Frankreich im Livestream zu sehen sein?

Ja. Sowohl das ZDF, als auch DAZN übertragen die Partie im Livestream. Während das ZDF die Partie kostenlos zeigt, ist bei DAZN ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Kann ich das Spiel der DFB-Frauen gegen Frankreich im Liveticker verfolgen?

Ja. Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.