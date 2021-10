Berlin (SID) - Mit einer Lichtshow sind am Dienstagabend das Logo und das Motto der Fußball-EM 2024 präsentiert worden. Im Beisein zahlreicher Politiker, des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin und des Turnierdirektors Philipp Lahm wurde im Berliner Olympiastadion das Logo, das von der Form an das Dach der Arena erinnert, enthüllt. Das Motto des Turniers lautet "United by Football. Vereint im Herzen Europas".

"Von nun an hat das Turnier eine Markenidentität, welche die gemeinsame Zielsetzung der UEFA, des DFB und der Austragungsstädte widerspiegelt: eine EM-Endrunde für alle", sagte Ceferin: "Über vier Wochen hinweg werden wir vereint im Herzen Europas sein."

Lahm, Weltmeister von 2014, ergänzte: "Wir freuen uns darauf, Fans aus ganz Europa und aller Welt im Sommer 2024 in Deutschland zu begrüßen. Zusammen werden wir eine tolle Fußballparty feiern."