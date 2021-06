München - Es sollte ein Zeichen gegen Homophobie und für Toleranz sein. Im Zuge des letzten Spiels der deutschen Nationalelf in der EM-Gruppenphase gegen Ungarn, sollte die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen. Die geplante Aktion fand bei vielen Anhängern und sogar den DFB-Stars Unterstützung. Leon Goretzka äußerte seine Zustimmung bei seiner Pressekonferenz am Montag ausdrücklich.

Doch jetzt durchkreuzt die UEFA den Plan offenbar, laut "Bild" hat der Verband den Farbenwechsel verboten. "Die UEFA gibt ein einheitliches Stadiondesign vor. Und es gibt gute Gründe, dieses einheitliche Stadiondesign auch zu leben. Vielleicht muss man die Beleuchtung nicht unbedingt am Spieltag Mittwoch festmachen", wird DFB-Pressesprecher Jens Grittner im Bericht zitiert.

Dafür soll die Allianz Arena am Christopher Street Day (28. Juni) in Regenbogen-Farben leuchten. Ein Spiel ist in der Münchner Arena an diesem Spiel aber nicht geplant. Dass sich der DFB in dieser Angelegenheit dem Willen der UEFA beugt, kommt etwas überraschend. Im Streit um die Regenbogen-Kapitänsbinde von Torhüter Manuel Neuer blieb der Verband noch hart.

Regenbogenfarben auf Arena-Außenhaut?

Die weltweit bekannte Symbolik der LGBTI-Bewegung - das Kürzel steht für lesbian, gay, bisexual, transsexuell/transgender und intersexual - war auch als Zeichen an den ungarischen Staatschefs Viktor Orban geplant, der für seine offen homosexuellen-feindliche Einstellung bekannt ist.

Ungarn steht heftig in der Kritik

Gerade erst hatte Ungarns Parlament ein Gesetz verabschiedet, das Bücher oder Filme verbietet, in denen Alternativen zur Heterosexualität als normale Lebensweise dargestellt werden. Auch entsprechende Werbung soll verbannt werden.

Der Münchner Stadtrat will offenbar auch als Reaktion auf diese höchst besorgniserregende Entwicklung neben der UEFA auch den DFB sowie den Bayerischen Fußball-Verband, die Fußballvereine und -fans in der Stadt dazu anhalten, sich während er EM "nachdrücklich und sichtbar für Toleranz und Gleichstellung einzusetzen". Denn aktuell ist deren Reichweite nochmal größer also ohnehin schon.

