München - In der 44. Minute der EM-Begegnung zwischen Dänemark und Finnland (0:1) kollabierte Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung auf dem Feld. Der 29-Jährige von Inter Mailand musste von medizinischen Betreuern reanimiert werden und kam nach der weiteren Erstversorgung direkt ins Krankenhaus.

Die Partie wurde daraufhin zunächst unterbrochen, aber in weiterer Folge, als bekannt wurde, dass sich Eriksens Zustand stabilisiert hatte, doch noch fortgesetzt. ran.de fasst die Chronologie der Ereignisse zusammen.

18 Uhr: Anpfiff des Spiels

Christian Eriksen steht in der Startelf der dänischen Mannschaft in dieser ersten EM-Endrunden-Begegnung seines Teams gegen Finnland. Um 18 Uhr wird die Partie in Kopenhagen angepfiffen.

18:45 Uhr: Eriksen kollabiert kurz vor der Pause

Bis zur 44. Minute ist Dänemark trotz des Spielstandes von 0:0 gegen Finnland die tonangebende Mannschaft. Dann kommt es zum Schockmoment. Nach einem Einwurf kollabiert Eriksen auf dem Platz. Sofort erkennen Mit- und Gegenspieler die Situation und rufen bzw. gestikulieren um die medizinischen Betreuer. Diese beginnen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, um das Leben des 29-Jährigen zu retten. Zahlreiche Akteure sind ob des lebensgefährlichen Zustandes von Eriksen emotional völlig aufgelöst.

18:56 Uhr: UEFA informiert über die Spielunterbrechung

Noch während Eriksen auf dem Spielfeld medizinische Erstversorgung erfährt, informiert der europäische Fußballverband UEFA auf Twitter über die Spielunterbrechung. Als Eriksen von Sanitätern auf einer Trage vom Feld gebracht wird und zu diesem Zeit sogar schon wieder bei Bewusstsein ist, verlassen auch die restlichen Akteure beider Mannschaften das Spielfeld, ebenso die Unparteiischen.

20:03 Uhr: Dänemarks Verband mit Update zu Eriksens Zustand

Gut eine Stunde ist dann unklar, ob und wie es mit der Begegnung zwischen Dänemark und Finnland weitergeht. Um kurz nach 20 Uhr gibt dann der dänische Verband ein erstes Update und bestätigt, dass sich Eriksens Zustand stabilisiert habe.

20:06 Uhr: UEFA informiert über Fortsetzung des Spiels

Nur kurz nach der Stellungnahme des dänischen Verbandes kommt die Information von der UEFA, dass das Spiel um 20:30 Uhr fortgesetzt wird. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Dänen bereits Kontakt zu Eriksen, der direkt in eine Kopenhagener Klinik gebracht wurde. "Wir haben mit ihm Kontakt aufgenommen und die Spieler haben mit Christian gesprochen. Das ist die gute Nachricht. Ihm geht es gut und sie spielen das Spiel für Christian", sagte der dänische Verbandsdirektor Peter Möller der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt "DR".

20:30 Uhr: Spiel wird fortgesetzt

Um exakt 20:30 Uhr geht die Begegnung dann nach einer kurzen Aufwärmphase beider Teams weiter. Die Finnen waren schon einige Minuten vorher auf dem Feld und sorgten für eine absoluten Gänsehaut-Moment. Sie applaudierten den auf das Spielfeld zurückkommenden Spielern und Betreuern Dänemarks.

20:57 Uhr: Finnland geht durch Pohjanpalo in Führung

Nachdem die Dänen fast eine Stunde lang das Spiel bestimmen, gehen die Finnen mit ihrem ersten Abschluss in der 59. Minute durch Bundesliga-Profi Joel Pohjanpalo quasi aus dem Nichts in Führung. Der letztjährige Union-Stürmer köpft den Ball zum 1:0 für den Underdog in die Maschen.

21:10 Uhr: Inters Eriksen-Kollegen Lukaku jubelt in Gedenken an den Dänen

Durch die lange Spielunterbrechung läuft ab 21 Uhr bereits das planmäßig angepfiffene Duell zwischen Belgien und Russland. Nach nur zehn Minuten dürfen die Belgier über den Führungstreffer jubeln, den ausgerechnet Eriksons Inter-Teamkollege Romelu Lukaku erzielt. Der Stürmer läuft anschließend zu einer Kamera am Spielfeldrand und ruft "Chris, i love you".

21:11 Uhr: Hojbjerg verschießt einen Foulelfmeter für Dänemark

Nur eine Minute nach dem Lukaku-Tor kommt es wiederum in Kopenhagen zu einer Schlüsselszene der Begegnung zwischen den Dänen und Finnland. Nachdem Leipzigs Yussuf Poulsen im Strafraum gefoult wird, tritt Pierre-Emil Höjbjerg (früher beim FC Bayern unter Vertrag) zum Strafstoß gegen Leverkusens Lukas Hradecky an. Der Däne schießt in Richtung rechtes Eck, das aber so schwach, dass Hradecky den Ball und damit Finnlands Führung festhalten kann.

21:29 Uhr: Spielende in Kopenhagen

Fast 20 Minuten haben die Dänen nach dem Elfmeter-Fehlschuss noch Zeit, um den Ausgleich zu erzielen. Dieser fällt aber nicht mehr und so muss der Gastgeber nach dem Drama um Eriksen auch noch zum EM-Auftakt eine 0:1-Niederlage gegen Finnland hinnehmen.

