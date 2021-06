Update 16. Juni: Topspiel in Gruppe A

In Gruppe A steht bereits der zweite Spieltag an. Im Topspiel um 21 Uhr treffen Italien und die Schweiz aufeinander. Die Schweiz hat bisher nur einen Zähler auf dem Konto, die Italiener konnten dagegen einen Sieg im ersten Spiel gegen die Türkei einfahren. Um 18 Uhr treffen Wales und die Türkei aufeinander. Bereits um 15 Uhr spielen Finnland und Russland gegeneinander. Hier geht es zum gesamten Spielplan.

Update 15. Juni: Deutschland gegen Frankreich

Die deutsche Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die EM eine Pleite kassiert. Das Team von Joachim Löw verlor gegen Weltmeister Frankreich mit 1:0. Zuvor hatte Portugal einen klaren 3:0-Erfolg gegen Ungarn gefeiert. Hier geht es zum gesamten Spielplan.

Update 14. Juni: Topspiel zwischen Spanien und Schweden

In der Gruppe E ging es am Montag zur Sache: Um 18 Uhr verlor Polen gegen die Slowakei, im Anschluss kam Spanien gegen Schweden nicht über ein Remis hinaus. Bereits um 15 Uhr gewann Tschechien gegen Schottland in Gruppe D gegeneinander. Hier geht es zum gesamten Spielplan.

Update 13. Juni: Niederlande und Österreich im Einsatz

In Gruppe C ging es am Sonntag endlich los. Um 18 Uhr gewann Österreich gegen Nordmazedonien mit 3:1. Im Anschluss lieferte sich die Niederlande ein enges Duell mit der Ukraine, das die Niederländer am Ende knapp mit 3:2 gewinnen konnten. Bereits um 15 Uhr holte sich England einen 1:0-Sieg gegen Kroatien. Hier geht es zum gesamten Spielplan.

Update 12. Juni: Belgien gewinnt Auftakt - Lukaku widmet Treffer Eriksen

Die belgische Nationalmannschaft hat den EM-Auftakt gegen Russland souverän gemeistert. Das Team gewann mit 3:0 in der Gruppe B. Dabei erzielte Romelu Lukaku einen Doppelpack. Seinen ersten Treffer widmet der Stürmer seinem Kollegen von Inter Mailand Christian Eriksen. Der Däne war zweieinhalb Stunden zuvor bei Dänemarks EURO-Start gegen Finnland (0:1) auf dem Platz kollabiert, Notärzte hatten mit Herzdruckmassagen sein Leben gerettet. Weil Eriksen danach wach und stabil war, konnte Belgien wie geplant in St. Petersburg seine Titelmission beginnen.

Update 12. Juni: Waliser Keeper und Turban verhindern Schweizer Auftaktsieg bei EM

Die "goldene Generation" der Schweiz hat auf dem Weg zu ihren ambitionierten Zielen bei der Fußball-EM gleich zum Auftakt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Nationaltrainer Vladimir Petkovic kam gegen Wales mit Superstar Gareth Bale nach einer schwachen Vorstellung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpasste den ersten wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Zwar gingen die Eidgenossen gegen das Überraschungsteam der vergangenen EM durch den Gladbacher Breel Embolo (49.) in Führung, Kieffer Moore (74.) traf allerdings zum verdienten Ausgleich. Die Schweizer Mannschaft, die nicht wenige als die beste in der Geschichte der Alpenrepublik sehen, entwickelte vor 30.000 Zuschauern im Nationalstadion von Baku zu selten Gefahr in der Offensive - und steht am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Italien in Rom im Kampf um das Achtelfinal-Ticket bereits unter Druck.

Update 12. Juni: Türkei verliert Auftakt gegen Italien

Die italienische Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die EM gestartet. Zum Auftakt in die EURO 2020 gewann das Team von Roberto Mancini in der Gruppe A gegen die Türkei mit 3:0. Torschützen waren Merih Demiral (53.) mit einem Eigentor, der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (66.) und Lorenzo Insigne (79.).

Update 11. Juni: EM wird eröffnet von Türkei und Italien

Endlich ist es soweit: In Rom wird am Freitag die EM eröffnet. Das Auftaktspiel bei der EURO 2020 bestreiten Türkei und Italien in Gruppe A. Zu sehen wird das Spiel im Free-TV in der ARD sowie für Kunden bei MagentaTV. Insgesamt 51 Spiele warten auf die Fans bei der Europameisterschaft. Deutschland trifft in Gruppe F am Dienstag um 21 Uhr auf Frankreich. Hier geht es zum Spielplan.

Update 10. Juni: Frankreich-Spiel kommt für Goretzka zu früh

Am Donnerstag konnte Joachim Löw seinen kompletten EM-Kader im Training begrüßen. Auch Bayern-Profi Leon Goretzka war wieder mit dabei. Beim ersten Spiel in Gruppe F gegen Frankreich wird der Mittelfeldspieler nach seinem Muskelfaserriss allerdings nicht mitspielen können: "Für das erste Spiel kommt er nicht infrage. Das wird zu knapp", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff im EM-Quartier in Herzogenaurach.

Update 9. Juni: Spanien mit erneutem Corona-Fall

Die spanische Nationalmannschaft ist kurz vor dem Start der EM stark von Corona betroffen. Nach Sergio Busquets wurde nun auch Diego Llorente positiv getestet. Als Reaktion auf die Ausfälle hat der spanische Verband einen Parallelkader benannt, der aus 17 zusätzlichen Spielern besteht und bei einer Quarantäne des A-Teams zum Einsatz kommen könnte.

Update 8. Juni: Niederlande ohne van de Beek zur EM

Die niederländische Nationalmannschaft muss auf Donny van de Beek verzichten. Der Mittelfeldspieler verpasst die EM 2021 aufgrund einer Leistungverletzung. Zuvor war bereits Keeper Jasper Cillesen wegen eine Corona-Erkrankung ausgefallen. Alle prominenten EM-Ausfälle findet ihr hier.

Update 4. Juni: Belgien nur mit Remis

In den letzten Tests vor der Europameisterschaft (ab dem 11. Juni im Liveticker auf ran.de) ist das belgische Team nicht über ein 1:1 gegen Griechenland hinausgekommen. Damit verpasste Belgien den siebten Sieg aus den vergangenen acht Länderspielen. Erfolgreich liefen die Tests dagegen für die Schweiz und die Türkei. Die Eidgenossen gewannen mit 7:0 gegen Liechtenstein. Die Türkei siegte mit 2:0 gegen Moldau.

Update 3. Juni: DFB-Team spielt 1:1 gegen Dänemark

Im EM-Testspiel gegen Dänemark ist die deutsche Nationalmannschaft nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Die DFB-Elf zeigte eine durchwachsene Leistung und trennt sich am Ende 1:1 von Dänemark. Für Deutschland traf Florian Neuhaus (48.), für Dänemark Yussuf Poulsen (71.).

Der DFB hat einen Nachfolger für Joachim Löw gefunden. Nach der Europameisterschaft 2021 wird Hans-Dieter Flick zur deutschen Nationalmannschaft zurückkehren. Der Ex-Bayern-Trainer unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Bis 2014 war Flick bereits beim DFB tätig und holte als Assistent von Löw den WM-Titel 2014.

Fußball-EM 2021 live

Am 11. Juni startet die Fußball-EM 2021. ran.de ist mit Liveticker, Spielbericht und Spielplan live dabei. Alle Informationen rund um die Europameisterschaft 2021 gibt es hier.