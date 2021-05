Die EM startet am 11. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen der Türkei und Italien (21 Uhr) in Rom. Die Achtelfinals werden zwischen dem 26. und dem 29. Juni ausgetragen. Die EM-Viertelfinals finden am 2. und 3. Juli statt, die beiden Halbfinals am 6. und 7. Juli und das EM-Finale steigt am 11. Juli. Zum Spielplan der Europameisterschaft.