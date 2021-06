Im zweiten Achtelfinale der EM 2021 spielen Italien und Österreich um das Viertelfinale. Anpfiff ist am Samstag um 21 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Italien zeigte in der Vorrunde eine überzeugende Leistung, holte drei Siege und blieb ohne Gegentor in Gruppe A. Damit hat sich Italien zum EM-Favorit gemausert und geht auch gegen Österreich als klarer Favorit ins Achtelfinale.

Österreich tat sich dagegen spielerisch schwerer, holte aber in einer Gruppe mit den Niederlanden, Ukraine und Nordmazedonien zwei Siege und wurde Gruppenzweiter. Auch im direkten Duell hat Italien die Nase vorne - wenn auch nur knapp. In 37 Begegnungen holte Italien 16 Siege, Österreich siegte 13 mal.

So seht Ihr alle Spiele der EM live im TV und im Stream

Am 11. Juni um 21 Uhr begann die EM mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Das Endspiel findet am 11. Juli im Londoner Wembley Stadion statt. Eigentlich hätte die Europameisterschaft schon 2020 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona Pandamie verschoben. Insgesamt stehen 51 Partien in den EM Wochen an, um den neuen Europameister zu küren. Alle Spiele werden live bei MagentaTV übertragen. 41 Spiele, darunter auch alle Spiele der DFB Nationalmannschaft sind für Euch auch live im TV bei ARD und ZDF sowie im Livestream der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen.

Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen könnt.

EM 2021 - Achtelfinale: Italien gegen Österreich live im TV

Das Spiel wird im Free-TV beim ZDF zu sehen sein. Das Spiel läuft zudem im Pay-TV bei MagentaTV.

Italien gegen Österreich im Livestream

Ein Free-Livestream wird vom ZDF angeboten. Für Magenta-TV-Abonnenten wird es zudem einen Stream geben.

Liveticker zu Italien gegen Österreich

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

EM 2021 Highlights Italien gegen Österreich

Neben den Live Übertragungen zeigt Euch der Streamingdienst DAZN 60 Minuten nach Abpfiff jeder Partie die Highlights auf der Plattform. DAZN besitzt auch die Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League in der kommenden Saison.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.