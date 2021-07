München - Das Finale der EURO 2020 im Londoner Wembley-Stadion findet am Sonntag statt. Vor dem Duell zwischen Italien und quasi-Gastgeber England gibt es einige neue Entwicklungen in und um das Event.

+++ 11. Juli: Kane erhält besondere Liebesbotschaft seiner Frau +++

Liebesbriefe sind ja sowas von out. Denkste! Vor dem großen Finale in Wembley erhielt Englands Stürmer-Star Harry Kane eine emotionale Botschaft seiner Frau. Via Instagram teilte seine Kate einen Brief an ihren Mann.

"H, du weißt, dass ich nicht so schnell weine, aber mir kamen die Tränen, als ich anfing aufzuschreiben, wie stolz du uns alle machst und was du für das Land tust", beginnt Kate den Brief. "Ich habe immer über dich gelacht, als wir anfingen auszugehen und du mit mir, meinem Bruder Tom und Seamus, dem Hund, Elfmeter gespielt hast und gesagt hast, dass du eines Tages Kapitän von England sein wirst. Aber so bist du - du setzt dir ein Ziel und erreichst es, und du hast immer gesagt, du gehst zur Euro, um ins Finale zu kommen."

Und da ist Harry Kane nun. Der 27-Jährige hat mit vier Turniertreffern sogar noch die Chance auf Platz eins in der Torjägerliste. Die bereits ausgeschiedenen Cristiano Ronaldo (Portugal) und Patrik Schick (Tschechien) stehen bei fünf Treffern.

"Du bist einfach so ein toller Ehemann und Vater und die Kinder können es kaum erwarten, dich zu Hause zu haben", schreibt Kate im letzten Absatz des Briefes. Zusammen sind sie Eltern dreier Kinder. "Stell dir vor, du erzählst ihnen eines Tages alles über diesen Sommer, wenn sie etwas älter sind. Wir alle lieben dich so sehr, Skipper. Bring es für das Land nach Hause, du verdienst es, die Trophäe mit diesem unglaublichen England-Team zu holen."

Wenn das mal keine Motivation ist.

+++ 10. Juli: Shitstorm für schottische Zeitung nach Pro-Italien-Titelseite +++

Die schottische Zeitung "The National" hat kurz vor dem EM-Finale zwischen England und Italien einen Shitstorm von englischen Fans kassiert.

Die Zeitung hatte am Samstag auf der Titelseite ihre Solidarität mit der italienischen Mannschaft bekundet. Dafür photoshoppte die Zeitung Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini in die Filmfigur "Braveheart", die vom schottischen Freiheitskämpfer William Wallace inspiriert ist. Der Schotte Wallace hatte am 11. September 1297 englischen Truppen eine schwere Niederlage zugefügt. Unter der Fotomontage prangten die Worte "Rette uns, Roberto, du bist unsere letzte Hoffnung. Wir können es nicht noch einmal 55 Jahre ertragen, dass sie ständig davon erzählen."

Die schottische Zeitung “The National” wünscht einen schönen Morgen. pic.twitter.com/sJKvJff9TE — Socrates Magazin (@SocratesMagazin) July 10, 2021

Einige Anhänger der "Three Lions" forderten "The National" sogar auf, ihren redaktionellen Betrieb einzustellen.

+++ 10. Juli: UEFA bestraft England für Halbfinal-Vorfälle +++

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den englischen Fußballverband FA wegen des Fehlverhaltens mehrerer Fans im EM-Halbfinale gegen Dänemark mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belegt. Die UEFA bestrafte den Einsatz eines Laserpointers gegen Torwart Kasper Schmeichel, die Störungen während der dänischen Nationalhymne und das Zünden von Feuerwerkskörpern.

Vor allem die Laserpointer-Attacke auf Schmeichel hatte für Empörung gesorgt, inzwischen ermittelt sogar die britische Polizei. Dem Schlussmann war während eines Elfmeters mit einem grünen Lichtstrahl ins Gesicht geleuchtet worden.

+++ 09. Juli: Final-Ticket für 63.000 Euro verkauft +++

Die Ticketbörse "Ticombo" macht mit dem Verkauf von Eintrittskarten für das EM-Finale laut übereinstimmenden Medienberichten so richtig Kasse. Tickets für das Endspiel zwischen England und Italien gehen für bis zur 63.000 Euro (54.000 Pfund) weg. Dies entspricht rund 180-mal so viel wie die Final-Karte ursprünglich mal gekostet hat: 345 Euro.

Die von der UEFA angebotenen Final-Tickets sind mittlerweile längst vergriffen, somit müssen Personen, die jetzt noch unbedingt ins Wembleystadion wollen, natürlich tief(er) in die Tasche langen.

+++ 09. Juli: Engländer wollen extra Feiertag, Johnson ruft zum verspäteten Arbeiten auf +++

Dass die englischen Fans auf ihre Weise besonders sind, ist längst nichts Neues mehr. Ein weiteres Beispiel liefern die Anhänger der Three Lions seit Freitag. Mit einer Petition fordern mittlerweile über 300.000 Engländer im Falle eines EM-Sieges ihrer Mannschaft einen einmaligen Feiertag im Kalender einzuführen.

Erst war angedacht, dass es der 12. Juli, also der Tag nach dem Finale, wird, dies blockte Premierminister Boris Johnson jedoch bereits ab. Dennoch zeigte er sich von der Idee angetan: "Das klingt schon verführerisch. Aber lasst uns mal abwarten, was passiert." Dabei soll es sich um einen Tag später im Verlauf des Jahres handeln.

Zudem hofft der Premierminister, dass Firmen ihren Mitarbeitern erlauben, am Montag später anzufangen: "Ich wünsche mir, dass jede Firma, die die Möglichkeit dazu hat, diese wahrnimmt."

+++ 09. Juli: Regenbogen-Auto im EM-Finale +++

Das ferngesteuerte Mini-Auto, das bereits im Eröffnungsspiel in Rom und in den Halbfinals zum Einsatz kam und dem Schiedsrichter den Spielball brachte, wird es auch beim Finale geben.

Volkswagen, einer der Hauptsponsoren des Turniers, wird das Auto dabei in Regenbogen-Farben halten. Ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt, ein Thema das bei diesem Turnier bereits mehrfach im Mittelpunkt stand.

+++ 08. Juli: Keine zusätzliche Kapazität fürs Finale +++

Wie die britische Regierung am Donnerstag bekannt gab, wird die Zuschauerkapazität für das Finale im Wembley-Stadion nicht erhöht: "Es gibt keine Pläne, die Kapazität zu erhöhen. Nur dank der Impfkampagne können wir überhaupt diesen Pilotversuch starten und eine signifikante Anzahl von Zuschauern im Stadion haben - wie gestern Abend."

Vorher hatte es Forderungen gegeben, weitere Tickets in den Verkauf zu geben, da sich im Halbfinale unerlaubt Zuschauer Zutritt zum Stadion verschafft hatten, die keinen Impfnachweis und kein Ticket vorweisen konnten. Zum Finale sind, wie bei beiden Halbfinals, rund 65.000 Zuschauer zugelassen.

+++ 08. Juli: Spinazzola reist mit zum EM-Finale +++

Der im Viertelfinale gegen Belgien schwer verletzte italienische Außenverteidiger Leonardo Spinazzola wird trotz seines Achillessehnenrisses zum EM-Finale nach London reisen. Das berichtet die italienische "Gazzetta dello Sport".

Demnach soll der erfolgreich operierte 28-Jährige mit dem Flieger direkt aus dem Krankenhaus ins Team-Hotel der Italiener reisen. Ob Spinazzola auch im Stadion sein wird, ist noch nicht bekannt.

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.