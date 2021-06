München - Ein großer Vorteil der Allianz Arena ist die Außenfassade, die viele Kritiker zu Schlauchboot-Vergleichen anregt. Sie verfügt schließlich über eine besondere Funktion. Die dicken Luftkissen rings um das Oval können in den verschiedensten Farben erstrahlen und somit wichtige Botschaften transportieren.

Beispielsweise wurde am Unabhängigkeitstag der USA bereits die US-Flagge darauf sichtbar. Bei Länderspielen des DFB-Teams waren die deutschen Farben zu sehen. Am Christopher Street Day erleuchteten die Regenbogenfarben für Diversität.

Regenbogenfarben auf Arena-Außenhaut?

Die weltweit bekannte Symbolik der LGBTI-Bewegung - das Kürzel steht für lesbian, gay, bisexual, transsexuell/transgender und intersexual - soll am Mittwochabend auf der Außenhaut der Münchner Arena prangen, wenn das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) ansteht.

Hintergrund ist die offen homosexuellen-feindliche Einstellung des ungarischen Staatschefs Viktor Orban.

Zeichen für mehr Vielfalt und Toleranz

Wie die "SZ" berichtet, plant der Münchner Stadtrat, die Botschaft als Zeichen für mehr Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft, wenn ganz Ungarn auf die bayerische Landeshauptstadt schaut.

OB Dieter Reiter (SPD) sei von allen Fraktionen dazu angeregt worden, mit der entsprechenden Bitte bei der UEFA vorzufühlen. Der Verband sträubt sich bekanntlich oft gegen die Vermischung von Sport und Politik, dieses Thema aber bewegt die ganze Gesellschaft - unabhängig von Nationalitäten.

Solidarität mit ungarischer LGBTI-Community zeigen

Darüberhinaus soll am Rathaus die Beflaggung mit Regenbogenfahnen angeordnet werden, heiße es in dem Antrag weiter. Mit diesen Aktionen solle Solidarität mit der ungarischen LGBTI-Community gezeigt werden, diese habe "unter der aktuell verschärften homo- und transphoben Gesetzgebung der ungarischen Regierung zu leiden".

Gerade erst hatte Ungarns Parlament ein Gesetz verabschiedet, das Bücher oder Filme verbietet, in denen Alternativen zur Heterosexualität als normale Lebensweise dargestellt werden. Auch entsprechende Werbung soll verbannt werden.

Der Münchner Stadtrat will offenbar auch als Reaktion auf diese höchst besorgniserregende Entwicklung neben der UEFA auch den DFB sowie den Bayerischen Fußball-Verband, die Fußballvereine und -fans in der Stadt dazu anhalten, sich während er EM "nachdrücklich und sichtbar für Toleranz und Gleichstellung einzusetzen". Denn aktuell ist deren Reichweite nochmal größer also ohnehin schon.

