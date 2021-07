München - Das ist ganz bitter für Italien! In der 75. Minute des EM-Viertelfinals gegen Belgien verletzte sich Außenverteidiger Leonardo Spinazzola ohne Fremdeinwirkung so schwer, dass der 28-Jährige vom AS Rom den Platz nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. Er musste mit einer Trage in die Katakomben der Münchner Allianz Arena gebracht werden.

Mitten im Lauf stoppte Spinazzola ab. Er zeigte sofort an, das etwas mit seinem linken Fuß nicht stimmte und er ausgewechselt werden müsse. Zu Beginn stand der italienische Fan-Liebling noch. Wenige Minuten später, als offenbar das Adrenalin nachließ, sank er zu Boden und wurde unter Tränen vom Rasen gebracht.

Spinazolla: Italiens Shootingstar bei der EM

Da sich Spinazzola komplett ohne Fremdeinwirkung verletzte und er auch nicht mehr in der Lage war, selbst zu gehen, ist zu befürchten, dass die Verletzung schwerer ist. ZDF-Experte Sandro Wagner mutmaßte bei der Ansicht der TV-Bilder, es handle sich um einen Achillessehnenriss. Auch die "Gazzetta dello Sport" und "Sky Italia" berichten von einem Achillessehnenriss. Eine offizielle Diagnose seitens des italienischen Verbandes steht aber noch aus.

Selbst wenn der Mann von der "Roma" glimpflicher davon kommt, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass er bei dieser EM noch einmal spielen kann. Für die Italiener ein schmerzhafter Verlust, der Außenverteidiger war bisher Leistungsträger der "Squadra Azzurra" und einer der besten Spieler der gesamten Endrunde.

Spinazzola imponiert vor allem mit seinem Kampfgeist und verkörperte den Team-Spirit der italienischen Mannschaft bei diesem Turnier wie kaum ein anderer. Auch beim 2:1-Sieg gegen Belgien war er 75 Minuten lang einer von Italiens Besten, vereitelte unter anderem eine Top-Chance von Belgiens-Superstar Romelu Lukaku.

