Am 2. Spieltag in Gruppe A bei der Europameisterschaft trifft die Türkei auf Wales. Anpfiff der Partie in Baku ist um 18 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Die Türkei hat einen guten Auftakt in EM verpasst. Das Team musste sich Italien klar mit 0:3 geschlagen gegen und braucht einen Dreier gegen Wales. Das Team um Gareth Bale wusste dagegen zu überraschen und holte einen Punkt gegen die Schweiz und hat eine gute Ausgangsposition.

So seht Ihr alle Spiele der EM live im TV und im Stream

Am 11. Juni um 21 Uhr begann die EM mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Das Endspiel findet am 11. Juli im Londoner Wembley Stadion statt. Eigentlich hätte die Europameisterschaft schon 2020 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona Pandamie verschoben. Insgesamt stehen 51 Partien in den EM Wochen an, um den neuen Europameister zu küren. Alle Spiele werden live bei MagentaTV übertragen. 41 Spiele, darunter auch alle Spiele der DFB Nationalmannschaft sind für Euch auch live im TV bei ARD und ZDF sowie im Livestream der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen.

Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen könnt.

EM 2021 Gruppe A: Türkei gegen Wales live im TV

Das Spiel wird im Free-TV bei der ARD zu sehen sein. Zudem läuft das Spiel im Pay-TV bei MagentaTV.

Türkei gegen Wales im Livestream

Auch als Livestream in der ARD-Mediathek wird das Spiel zu sehen sein. Zudem wird es für Magenta-TV-Abonnenten einen Stream geben.

Liveticker zu Türkei gegen Wales

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

EM 2021 Highlights Türkei gegen Wales

Neben den Live Übertragungen zeigt Euch der Streamingdienst DAZN 60 Minuten nach Abpfiff jeder Partie die Highlights auf der Plattform. DAZN besitzt auch die Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League in der kommenden Saison.

