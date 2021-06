Budapest - Portugals Nationaltrainer Fernando Santos hat großen Respekt vor dem nächsten EM-Gegner Deutschland und Bundestrainer Joachim Löw.

"Wir wissen, dass jedes Spiel seine Besonderheiten hat. Deutschland hat eine starke Mannschaft und einen tollen Trainer. Und ich glaube Joachim Löw denkt dasselbe über uns", sagte Santos nach dem 3:0 (0:0)-Auftaktsieg am Dienstag gegen Ungarn.

DFB-Elf vor Showdown gegen Portugal

Der amtierende Europameister trifft in der Gruppe F am kommenden Samstag (ab 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) in München auf die Deutschen, die ihre erste Partie gegen Weltmeister Frankreich ebenfalls am Dienstag 0:1 (0:1) verloren hatten. "Jetzt geht es gegen Deutschland, und wir müssen uns weiterentwickeln", sagte Santos weiter: "Töten oder getötet werden, hat Scolari früher gesagt."

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, der sich mit seinen EM-Toren zehn und elf (87./90.+2) gegen Ungarn zum alleinigen Rekordtorschützen gekrönt hatte, gab sich indessen bei Instagram bescheiden.

"Es gibt keine leichten Gegner oder vorher gewonnene Spiele", postete der 36-Jährige: "Die Europameisterschaft ist eine Luxusbühne, auf der nur die Besten der Besten anwesend sind und wo jeder Sieg mit aller Kraft und Verzicht errungen werden muss."

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.