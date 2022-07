London (SID) - Starstürmerin Vivianne Miedema ist eine Woche nach ihrem positiven Coronatest in das Training der niederländischen Fußballerinnen bei der EM in England zurückgekehrt. "Viv ist wieder da", teilte der Verband am Mittwoch mit. Ob die frühere Münchnerin schon im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Frankreich wieder zur Startformation des Titelverteidigers gehören kann, ist aber noch offen.

Für die Niederlande ist Miedemas Rückkehr ein kleiner Hoffnungsschimmer nach mehreren Hiobsbotschaften. Kapitänin Sari van Veenendaal (Schulter) und Angreiferin Lieke Martens (Fuß) fallen verletzt aus.

Auch Mittelfeldspielerin Jackie Groenen, die zu Beginn des Turniers positiv getestet worden war, ist wieder bei der Mannschaft.