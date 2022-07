London (SID) - Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg kommt bei der Frauen-Europameisterschaft in England zu ihrem ersten Einsatz. Die 41-Jährige aus Bad Harzburg leitet am Montag (21.00 Uhr/DAZN) das zweite Spiel der Gastgeberinnen in der Gruppe A gegen Norwegen in Brighton.

An Husseins Seite stehen die Assistentinnen Katrin Rafalski aus Baunatal und die Schweizerin Susann Küng. Christian Dingert (Lebecksmühle) und Harm Osmers (Hannover) fungieren als Video-Assistenten.

Hussein, die bislang viermal als Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet wurde, ist in England zum dritten Mal nach der EM 2017 und der WM 2019 bei einem großen Turnier dabei.