Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss in den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen auf Malta (16. Juni) und gegen Nordmazedonien (19. Juni) ohne Jude Bellingham auskommen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, der unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid steht, laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

Auch Verteidiger Lewis Dunk von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion fällt aus, das teilte der englische Fußballverband am Sonntag mit. England war im vergangenen März mit Siegen in Italien (2:1) und gegen die Ukraine (2:0) in die EM-Qualifikation gestartet.

Unter der Woche hatte der BVB bekannt gegeben, dass der Klub eine grundsätzliche Einigung mit Real über den Wechsel des 19-jährigen Bellingham nach Madrid erzielt habe. Die Königlichen zahlen für den Nationalspieler bei Realisierung des Transfers eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro.