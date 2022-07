Köln - Mit drei Bundesligaprofis in der Startelf sind Islands Fußballerinnen mit einem Unentschieden in die EM in England gestartet. Beim Duell mit Belgien in Manchester kam Island zu einem 1:1 (0:0) und gab dabei eine Führung aus der Hand. In Gruppe D geht es für die beiden noch gegen Italien und Frankreich.

Berglind Thorvaldsdottir, die in der 33. Minute einen Handelfmeter verschossen hatte, brachte Island in der 50. Minute in Führung. Justine Vanhaevermaet (67.) gelang mit einem verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich.

Bei Island begannen Glodis Viggosdottir, Karolina Vilhjalmsdottir (beide Bayern München) und Sveindis Jonsdottir (VfL Wolfsburg), in der belgischen Startelf war Tine De Caigny vom Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.