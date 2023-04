Ilkay Gündogan peilt seine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft und die Teilnahme an der Heim-EM 2024 an. "Es wäre ein Privileg für mich, dieses Turnier in unserem Heimatland nächstes Jahr zu spielen", sagte der Kapitän des englischen Meisters Manchester City dem Nachrichtenportal t-online.

Es sei allerdings "noch ein langer Weg zu gehen", sagte Gündogan: "Wir wissen alle, dass wir uns verbessern und bessere Leistungen sowie Resultate abliefern müssen – und zwar schon vor dem Turnier."

Gündogan war Mitte März erstmals Vater geworden. Bundestrainer Hansi Flick hatte daher auf den Routinier bei den Länderspielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) verzichtet. Zuletzt hatte der 32-Jährige bereits im SID-Interview erklärt, er wolle im Juni wieder bei der DFB-Auswahl dabei sein.

Für die Heim-EM müsse die Mannschaft "alle Fans hinter uns haben", sagte Gündogan t-online. Allerdings liege es "in unseren Händen, jedem zu zeigen, dass wir es besser machen können als bei den vergangenen Turnieren".