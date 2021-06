London (SID) - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz ist zu "100 Prozent" von einer erfolgreichen Europameisterschaft überzeugt. "Wir Spieler und der Staff glauben fest daran, dass wir Europameister werden können", sagte der Chelsea-Profi bei Sport1: "Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Denn wir haben eine Top-Mannschaft, ein super Trainerteam und eine gute Mentalität."

Sollte es der DFB-Auswahl gelingen, ihre "Qualität abzurufen, dann ist in den K.o.-Spielen alles drin für uns", betonte Havertz. Zunächst trifft das deutsche EM im Achtelfinale in London am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf England.

"Es könnte gut für uns sein, wenn die Engländer das Spiel in die Hand nehmen", sagte Havertz angesichts der jüngsten Probleme gegen defensiv eingestellte Mannschaften. Allerdings verteidigten die Three Lions "sehr gut". Havertz erwartet "ein sehr gutes Spiel, vor allem für den neutralen Zuschauer".