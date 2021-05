Clairefontaine-en-Yvelines (SID) - Lucas Hernandez vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München fiebert dem Spiel zwischen Weltmeister Frankreich und Deutschland bei der EM-Endrunde entgegen. Die Partie zum Auftakt der Gruppe F findet am 15. Juni in München statt. "Es wird eine Menge Emotionen geben, nachdem ich da seit zwei Jahren spiele. Auf der Gegenseite gibt es viele Spieler von Bayern. Es wird ein besonderes Spiel werden, anders, aber eines, das ich gewinnen möchte", sagte Hernandez in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Lobend äußerte sich der 25 Jahre alte Verteidiger über seinen Klubkollegen Thomas Müller. "Er spielt wieder auf seinem besten Niveau und hat es verdient, wieder in der Nationalmannschaft zu sein", sagte er über den DFB-Rückkehrer und betonte: "Wir wissen, dass er ein guter Spieler ist, sehr, sehr intelligent. Es liegt an uns, ihn ein wenig zu blockieren und dafür zu sorgen, dass er nicht zu oft zu sehen ist."