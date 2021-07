Köln (SID) - Karl Lauterbach hat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erneut die Schuld für Corona-Tote gegeben. "Auf dieser EM liegt ein Schatten und die UEFA hat durch ihre ignorante Vorgehensweise Todesfälle zu verantworten", sagte der SPD-Gesundheitsexperte dem Magazin 11Freunde angesichts von Tausenden nachgewiesenen Infektionen im Zusammenhang mit dem Turnier: "Die UEFA hat in meinen Augen versagt."

Die negativen Auswirkungen werden laut Lauterbach weltweit zu spüren sein. "Dieses Turnier signalisiert, dass Corona vorbei wäre, aber Corona ist nicht vorbei. Die EM hat sich für dieses fatale Signal missbrauchen lassen", äußerte der 58-Jährige: "Fünf Milliarden ungeimpfte Menschen, die teils in Ländern leben, in denen noch überhaupt kein Impfstoff vorhanden ist, schauen uns dabei zu, wie wir die Stadion wieder volllaufen lassen. Das ist unangemessen."

Vor allem rund um die Finalspiele in London ist nach Ansicht Lauterbachs alles falsch gemacht worden. "Wembley ist komplett außer Kontrolle geraten. Auf einen Ungeimpften kommt hier ein enormes Risiko zu", sagte der Politiker: "60.000 Menschen in einem Stadion sind aktuell einfach zu viel. So wie die Finalspiele durchgeführt werden, kann man es einfach nicht machen."

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bestreitet dagegen einen Zusammenhang zwischen der Zulassung von Zuschauern und steigenden Infektionszahlen in mehreren Teilnehmerländern. "Ich habe bislang keinen Beweis gesehen, dass es eine Verbindung gibt", sagte der Slowene der BBC.