London (SID) - Laut Nationalspieler Harry Maguire hat England im Vergleich zum Halbfinal-Aus bei der WM vor drei Jahren in einem entscheidenden Punkt dazugelernt. "Wir werden wahrscheinlich mit etwas mehr Selbstvertrauen in das Dänemark-Spiel gehen als in das Kroatien-Spiel", sagte der Innenverteidiger von Manchester United vor dem EM-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Wembley.

Gegen Kroatien verloren die Engländer in Russland mit 1:2 nach Verlängerung. Für das bevorstehende Duell mit dem Außenseiter aus Dänemark seien die Three Lions besser gerüstet. "Wir waren als Land schon so lange nicht mehr in einem Halbfinale, daher war die Überzeugung nicht da. Ich bin mir sicher, dass auch die Fans jetzt mehr daran glauben", so Maguire vor der Partie vor 60.000 Fans im Londoner Fußball-Tempel.

Erfolgsbasis soll das neue Markenzeichen, die gute Defensivarbeit sein. "Sieben Partien ohne Gegentor sind bemerkenswert", erklärte Maguire. "Das liegt nicht nur an uns Verteidigern, sondern an der Mannschaft, an der Basis, angefangen bei den Stürmern mit ihrem Pressing und unermüdlicher Arbeit."