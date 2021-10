Manchester (SID) - Die schwierigen Aufgaben konnten Martina Voss-Tecklenburgs EM-Vorfreude nicht schmälern. "Es ist eine Gruppe, die uns von Anfang an herausfordern wird, aber das kann auch gut sein, dass du so gleich im Turnier bist", sagte die Fußball-Bundestrainerin nach der Auslosung am Donnerstagabend in Manchester.

Bei der Endrunde 2022 in England (6. bis 31. Juli) trifft der achtmalige Turniersieger in Gruppe B auf den Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland. Voss-Tecklenburg sieht die deutsche Auswahl angesichts der mittlerweile hohen Leistungsdichte in Europa als eines von "acht, neun Teams, die den Titel gewinnen können".

250 Tage vor dem EM-Anpfiff begannen Reiseplanung und Auswahl eines Basecamps für einen möglichst langen England-Trip. Die DFB-Auswahl spielt in Milton Keynes gegen die Däninnen mit ihrer Star-Stümerin Pernille Harder (8. Juli) und Außenseiter Finnland (16. Juli), das Spiel gegen Spanien steigt in Brentford in West-London (12. Juli).

Die Gruppenersten und -zweiten der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Dort war bei der vergangenen EM 2017 schon Schluss für den Dauersieger aus Deutschland - gegen den kommenden Auftaktgegner Dänemark.

Die Bundestrainerin bekommt nach eigener Aussage schon "Gänsehaut" beim Gedanken an den nächsten Sommer. "Ich denke, es wird das bisher größte und beste EM-Turnier", denn: "Wir sind in einem Land, das Fußball liebt, mit tollen Stadien und Mannschaften."