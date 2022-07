München - Die fußballfreie Zeit in diesem Jahr ist bereits vorbei, denn seit dem 6. Juli läuft die UEFA Europameisterschaft der Frauen.

Bis zum 31. Juli kämpfen 16 Teams um Siege, dann geht es im Finale im Wembley Stadion um den Titel.

Frauen-EM 2022: Wer überträgt das Turnier in England im Free-TV?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft der Frauen laufen von der Gruppenphase bis zu einem etwaigen Finale alle im Free-TV. "ARD" und "ZDF" zeigen die Partien abwechselnd.

Wer überträgt die Frauen-EM 2022 in England im Stream?

Über die jeweiligen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender "ARD" und "ZDF" werden die Spiele auch als Stream bereitgestellt.

Wer alle 31 Spiele der EM sehen will muss auf den kostenpflichtigen Streaminganbieter "DAZN" zurückgreifen.

Frauen-EM 2022: Wer ist der Titelverteidiger?

2017 fand die EM der Frauen zuletzt statt. Gastgeber Niederlande sicherte sich den ersten Titel in der Geschichte des Landes mit einem 4:2 im Finale gegen Dänemark

EM 2022 der Frauen: Was sind die Austragungsorte - in welchen Stadien wird gespielt?

In insgesamt zehn Stadien wird die Frauen-EM 2022 ausgetragen. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich fand am 6. Juli im Old Trafford (Manchester) statt. Das Finale wird in London im Wembley-Stadion ausgetragen. Gespielt wird in folgenden Stadien:

Brighton Community Stadium (Brighton)

Brentford Community Stadium (London)

Wembley-Stadion (London)

Old Trafford (Manchester)

Bramall Lane (Sheffield)

New York Stadium (Rotherham)

Stadium MK (Milton Keynes)

St. Mary's Stadium (Southampton)

Leigh Sports Village (Leigh)

Manchester City Academy Stadium (Manchester)

Frauen-EM 2022: Wie sieht der deutsche Kader aus?

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat folgenden Kader für die EM 2022 in England nominiert:

Tor: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Almuth Schult (Wolfsburg)

Ann-Katrin Berger (Chelsea), Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Almuth Schult (Wolfsburg) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern), Marina Hegering (FC Bayern), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (Wolfsburg)

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern), Marina Hegering (FC Bayern), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (Wolfsburg) Mittelfeld: Sara Däbritz (Lyon), Linda Dallmann (FC Bayern), Svenja Huth (Wolfsburg), Lena Lattwein (Wolfsburg), Sydney Lohmann (FC Bayern), Lina Magull (FC Bayern), Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Sara Däbritz (Lyon), Linda Dallmann (FC Bayern), Svenja Huth (Wolfsburg), Lena Lattwein (Wolfsburg), Sydney Lohmann (FC Bayern), Lina Magull (FC Bayern), Lena Oberdorf (Wolfsburg) Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (Hoffenheim), Klara Bühl (FC Bayern), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Alexandra Popp (Wolfsburg), Lea Schüller (FC Bayern), Tabea Waßmuth (Wolfsburg)

Fußball-EM in England: Wer kommentiert die Spiele?

Übertragen werden die Spiele von "ARD" und "ZDF". In der "ARD" kommentieren Bernd Schmelzer und Christian Graf die Spiele. Das "ZDF" schickt Norbert Galeske und Claudia Neumann ans Mikrofon - zusätzlich werden Oliver Schmidt und Gari Paubandt die Livestreams kommentieren.

Frauen-EM 2022: Das Halbfinale in der Übersicht

26. Juli 2022

21 Uhr: Schweden- England

27. Juli 2022

21 Uhr: Frankreich - Deutschland

Frauen-EM 2022: Spielplan - Das Viertelfinale

20. Juli 2022

21 Uhr: England - Spanien 2:1 n.V.

21. Juli 2022

21 Uhr: Deutschland - Österreich 2:0

22. Juli 2022

21 Uhr: Schweden - Belgien 1:0

23. Juli 2022

21 Uhr: Frankreich - Niederlande 1:0

Frauen-EM 2022: Das Finale

31. Juli 2022

18 Uhr: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2

Frauen-EM: So lief die Gruppenphase

6. Juli 2022

21 Uhr: England - Dänemark 1:0

7. Juli 2022

21 Uhr: Norwegen - Nordirland 4:1

8. Juli 2022

18 Uhr: Spanien - Finnland 4:1

21 Uhr: Deutschland - Dänemark 4:0

9. Juli 2022

18 Uhr: Portugal - Schweiz 2:2

21 Uhr: Niederlande - Schweden 1:1

10. Juli 2022

18 Uhr: Belgien - Island 1:1

21 Uhr: Frankreich - Italien 5:1

Frauen-EM 2022: Der 2. Spieltag in der Übersicht

11. Juli 2022

18 Uhr: Österreich - Nordirland 2:0

21 Uhr: England - Norwegen 8:0

12. Juli 2022

18 Uhr: Dänemark - Finnland 1:0

21 Uhr: Deutschland - Spanien 2:0

13. Juli 2022

18 Uhr: Schweden - Schweiz 2:1

21 Uhr: Niederlande - Portugal 3:2

14. Juli 2022

18 Uhr: Italien - Island 1:1

21 Uhr: Frankreich - Belgien 2:1

Frauen-EM 2022: Der 3. Spieltag in der Übersicht

15. Juli 2022

21 Uhr: Österreich - Norwegen 1:0

21 Uhr: Nordirland - England 0:5

16. Juli 2022

21 Uhr: Dänemark - Spanien 0:1

21 Uhr: Finnland - Deutschland 0:3

17. Juli 2022

21 Uhr: Schweden - Portugal 5:0

21 Uhr: Schweiz - Niederlande 1:4

18. Juli 2022

21 Uhr: Italien - Belgien 0:1

21 Uhr: Island - Frankreich 1:1

Frauen-EM 2022: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A:

England

Österreich

Norwegen

Nordirland

Gruppe B:

Deutschland

Dänemark

Spanien

Finnland

Gruppe C:

Niederlande

Schweden

Portugal

Schweiz

Gruppe D:

Frankreich

Italien

Belgien

Island

