Köln (SID) - Der frühere niederländische Fußball-Star Wesley Sneijder will Wout Weghorst vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht in der EM-Startelf sehen. In einem Livestream der Zeitschrift Voetbal International sprach sich Sneijder ganz klar für das Supertalent Donyell Malen (22/PSV Eindhoven) im Sturm aus.

"Ich halte ihn für eine geniale Spitze", sagte der Rekordspieler der niederländischen Nationalmannschaft (134 Länderspiele) und Vize-Weltmeister von 2010. "Wenn er die Chance bekommt zu spielen, kann er eine Sensation dieser Europameisterschaft werden. Ich bin verzückt von dem Jungen." Memphis Depay (Olympique Lyon) ist bei Bondscoach Frank de Boer im Sturm der Elftal gesetzt.

"Jeder sieht, dass sie zusammenspielen, dass sie einander suchen und finden", sagte Sneijder (37). "Zwei Spieler, die auch in die Tiefe gehen können - das ist besser als eine statische Spitze." Bei der EM-Generalprobe gegen Georgien (3:0) hatte Weghorst nach 20 Bundesliga-Saisontoren im Sturm neben Depay begonnen und einen Treffer erzielt.

Das EM-Turnier beginnt für die Niederlande am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) mit dem Spiel gegen die Ukraine.