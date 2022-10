Köln (SID) - Eine nordische Allianz aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland hat am Mittwoch offiziell ihre Kandidatur für die Ausrichtung der Frauenfußball-EM 2025 präsentiert. Alle vier Länder waren bereits einmal EM-Ausrichter: Norwegen 1987, Dänemark 1991, Norwegen/Schweden gemeinsam 1997, Finnland 2009 und Schweden 2013. Neben diesem Quartett hat im Februar bereits Frankreich seine Kandidatur bekannt gegeben. Zudem haben Polen, die Schweiz und die Ukraine ihr Interesse bekundet.

Das Finale der "Nordics 2025" soll laut der Präsentation in Stockholm ausgetragen werden. Auch die anderen drei Hauptstädte - Oslo, Kopenhagen und Helsinki - sind als Spielorte eingeplant. Hinzu kämen Odense, Göteborg, Trondheim und Tampere.

Die vergangene EM fand in diesem Sommer in England statt, mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie. Die Gastgeberinnen hatten sich im Finale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland durchgesetzt. Nächstes Highlight ist die WM 2023 in Australien und Neuseeland.