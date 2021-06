Leipzig (SID) - Der ungarische Nationaltorwart Peter Gulacsi zählt die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) zu den Favoriten. "Deutschland ist für mich ein Top-Favorit", sagte der Torhüter von Bundesligist RB Leipzig dem Fachmagazin kicker: "Mit Thomas Müller und Mats Hummels haben sie Extra-Erfahrung zurückgeholt, drei deutsche Spieler gewannen gerade mit Chelsea die Champions League."

Auch für das direkte Duell in der Gruppe sieht Gulacsi das Team von Bundestrainer Jogi Löw im Vorteil: "Deutschland hat eine extrem gute Mannschaft, da sind wir ganz sicher nicht der Favorit."

Trotz der starken Gruppe mit Frankreich und Portugal sieht Gulacsi, der sein erstes großes Turnier als Stammtorhüter bestreitet, seine Mannschaft nicht chancenlos. "Klar, wir spielen gegen drei absolute Weltklasse-Teams, aber trotzdem: Auch wir haben eine sehr starke Mannschaft, wir glauben an uns, und wir haben in den letzten zwölf Monaten Beachtliches geleistet", sagte der 31-Jährige mit Blick auf den Heimvorteil bei zwei Partien: "An einem guten Tag und mit den Fans im Rücken kann man schon mal für eine Überraschung sorgen und etwas ganz Großes schaffen."