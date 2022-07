Milton Keynes (SID) - Frankreichs Kapitänin Wendie Renard erwartet im EM-Halbfinale gegen die deutschen Fußballerinnen einen Schlagabtausch auf höchstem Niveau. "Es wird ein harter Kampf werden", sagte die Abwehrchefin vor der Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Milton Keynes: "Spiele gegen Deutschland sind immer toll, das sind die Duelle, für die wir spielen."

Nationaltrainerin Corinne Diacre berichtete von "Zuversicht" bei ihren Spielerinnen: "Und sie wissen, dass sie effizienter sein müssen." Im Viertelfinale gegen die Niederlande hatten die noch titellosen Französinnen den 1:0-Sieg nach Chancenwucher erst in der Verlängerung perfekt gemacht.

Ein besonderes Augenmerk will Renard in der Defensive auf Deutschlands Kapitänin Alexandra Popp legen. "Sie hat diese starke deutsche Mentalität", schwärmte die 1,87 Meter große Innenverteidigerin, "und sie ist eine natürliche Anführerin." Nach bisher vier Popp-Toren sei es der Plan, "im Kollektiv stark zu sein, um sie an weiteren Treffern zu hindern".