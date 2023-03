Frankfurt am Main (SID) - Nico Schlotterbeck sieht sich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht in einer Führungsrolle. "Ich habe erst acht Länderspiele absolviert, deshalb wäre es vielleicht noch ein bisschen zu viel, wenn ich jetzt sagen würde, ich will vorangehen", sagte der Dortmunder im kicker und betonte: "Ich kann noch viel lernen von den Erfahrenen."

Das wolle er in den "nächsten ein, zwei Jahren" tun ? "und dann will ich bereit dafür sein, mehr Verantwortung zu tragen", ergänzte Schlotterbeck, der sich gegen die "Pauschalkritik" an seinem Spiel nach der WM wehrte.

Nach dem Gegentor beim Turnierauftakt gegen Japan zum 1:2-Endstand, bei dem ihm Takuma Asano entwischt war, "hieß es plötzlich, ich hätte in der Hinrunde nur schlechte Spiele gezeigt (...). Dieser Auffassung war ich nicht". Allerdings gab der 23-Jährige zu, er habe "zu viele Fehler" gemacht.

Vielleicht, meinte Schlotterbeck, "hätte ich ein paar Interviews weniger geben und mich mehr auf mein Spiel konzentrieren sollen". Es sei "ein schmaler Grat": Zwar habe er "gelernt, demütiger zu sein und weniger zu reden. Aber das Extrovertierte gehört andererseits auch zu mir."

Mit Beginn dieses Jahres wollte er "neu starten, das hat gut geklappt". Dennoch stünden in der DFB-Auswahl die "herausragenden Fußballer" Antonio Rüdiger und Niklas Süle "zu Recht noch einen Tick vor mir", meinte der Innenverteidiger.