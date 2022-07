Köln (SID) - Für Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist der Weg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in England noch lange nicht zu Ende. "Ich traue ihr sehr viel zu, gerade nach dem Spiel gegen eine sehr gute spanische Nationalmannschaft. Es wäre toll für ganz Deutschland, wenn die Mannschaft wieder weit kommen würde", sagte der 37-Jährige am Rande einer Panel-Diskussion zum Thema Diversität von Volkswagen.

Schweinsteiger lobte vor allem die taktische Variabilität der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Sie können alle Spielvarianten. Sie können das Spiel selbst machen, sie können pressen, sie können verteidigen und dann mit einem Konterfußball sehr effektiv sein. Der Teamgeist sieht sehr gut aus", sagte der ehemalige Kapitän der Männer-Nationalmannschaft.

Im Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Brentford sieht Schweinsteiger die deutsche Mannschaft daher auch in der Favoritenrolle. "Gegen die Nachbarn wird es immer ein bisschen heißer, aber es spielt auch keine Nation gerne gegen uns. Wenn wir unsere Leistung abrufen, sollten wir uns gegen Österreich auch durchsetzen", sagt er.

Voll des Lobes war auch die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler. "Die deutsche Nationalmannschaft hat eine tolle Leistung gebracht. Deutschland gehört zu den Topfavoriten und kann wirklich sehr zufrieden sein. Ganz Deutschland kann sich hinter diese Mannschaft stellen", sagte die Leiterin der UEFA-Abteilung Frauenfußball beim gleichen Termin.