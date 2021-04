München (SID) - DFB-Vizepräsident Rainer Koch sieht München in der Zuschauerfrage bei der Fußball-Europameisterschaft unter Druck. Es sei schwer, "international zu vermitteln, auf Spiele in München bestehen zu wollen und gleichzeitig schon jetzt zu sagen, dass Zuschauer nicht zugelassen werden", schrieb Koch bei Facebook, wenn sich anderswo Länder in Europa wie in London "für weitere Spiele mit Zuschauern" anbieten würden.

Koch ist Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union (UEFA), das am kommenden Montag die Entscheidung über das EM-Format (11. Juni bis 11. Juli) in ursprünglich zwölf Ländern trifft. Am vergangenen Freitag hatte die UEFA acht Städten, die eine teilweise Zulassung von Zuschauern garantierten, grünes Licht gegeben. München, Dublin, Rom und Bilbao konnten dies aber noch nicht versichern und müssen bis zur Exko-Sitzung ihre Konzepte nachbessern. Sollten keine Fans garantiert werden können, droht der Verlust der Spiele.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte am Montag nach einem Treffen mit Koch den Wunsch nach EM-Spielen in der Allianz zwar bekräftigt, die von der UEFA geforderte Zuschauergarantie aber weiterhin nicht geben können. Es sei "natürlich leider nicht auszuschließen, dass aufgrund des Infektionsgeschehens und entsprechender Vorgaben der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu den Spielterminen im Juni keine Zuschauer*innen zugelassen werden können", wurde der SPD-Politiker in einer Mitteilung zitiert.

"Hellsehen kann keiner, und Gesundheitsschutz geht vor", sagte Koch: "Aber ich meine, und freue mich, dass Münchens OB das auch so sieht, dass wir alle Anstrengungen unternehmen sollten, um einen gewissen Prozentsatz von Zuschauern im Stadion vielleicht doch zulassen zu können."

Natürlich könnten Zuschauer bei der EM in München "nur dann zugelassen werden, wenn es die Pandemielage vernünftigerweise zulässt und dabei alle erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ergriffen werden", erklärte Koch.