München - Nach einem Treffen mit den zwölf gastgebenden Nationalverbänden verkündete UEFA-Präsident Alexander Ceferin, die Austragung der Europameisterschaft 2021 trotz der Corona-Pandemie wie geplant stattfinden zu lassen.

„Die UEFA hat sich verpflichtet, die EURO 2020 in den ursprünglich geplanten zwölf Städten abzuhalten", sagt der 53-Jährige. "Die Europameisterschaft ist das Flaggschiff des Nationalmannschaftsfußballs in Europa und eine wichtige Finanzierungsquelle für die Basis und die weitere Entwicklung des Fußballs."

Weiter heißt es: "Ich bin optimistisch, dass die Dinge in Bezug auf das Virus völlig anders sein werden, wenn wir uns dem Turnier nähern. Es ist wichtig, dass wir den Austragungsstädten und Regierungen so viel Zeit wie möglich geben, um ein genaues Bild davon zu erstellen, was im Juni und Juli möglich sein wird."

Fans im Stadion? Entscheidung weiter aufgeschoben

Wie es allerdings mit der Zulassung von Zuschauern aussieht, ist noch abzuwarten. In der offiziellen Stellungnahme der UEFA betonte Ceferin nochmals die Wichtigkeit der Fans für den Fußball und sprach vom "maximalen Freiraum, den sich die Verantwortlichen bei der Entscheidung lassen, um Fans den Zugang zu Spielen zu ermöglichen".

Das UEFA-Komitee und die Verbände einigten sich darauf, die Entscheidung aufzuschieben und im April ein Statement abzugeben. Ursprünglich war dieses für den 5. März geplant.

Alle Szenarien offenhalten

Aufgrund der unklaren Lage halten sich die Entscheidungsträger aber offen, möglicherweise doch noch die Planung umzuschmeißen. Stand jetzt würde die EM, die ursprünglich für den Sommer 2020 geplant war, am 11. Juni in Rom beginnen und am 11. Juli mit dem Finale in London enden.

In München sind insgesamt vier Partien geplant – drei Gruppenspiele mit Beteiligung der DFB-Auswahl sowie ein Viertelfinale. Gruppengegner der deutschen Mannschaft sind Frankreich, Portugal und Ungarn.

