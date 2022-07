London (SID) - Österreich kann im EM-Viertelfinale gegen die deutschen Fußballerinnen am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) womöglich wieder auf Bundesliga-Spielerin Katharina Naschenweng zurückgreifen. Die Außenbahnspielerin der TSG Hoffenheim hat nach Angaben des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ihre Corona-Infektion überwunden, die endgültige medizinische Freigabe für die Rückkehr in den Spiel- und Trainingsbetrieb soll am Dienstag erfolgen. Das teilte der ÖFB am Montagabend mit.