London (SID) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erwartet im EM-Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. "Es ist ein tougher Gegner", sagte Voss-Tecklenburg, nachdem die Französinnen den Titelverteidiger Niederlande am Samstagabend mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung bezwungen hatten.

"Wir wissen, dass Frankreich eine enorme Qualität hat in den Umschaltmomenten, fantastische Einzelspielerinnen mit ganz viel Tempo", führte die 54-Jährige aus. "Von daher müssen wir uns jetzt gut darauf vorbereiten und versuchen, ihnen wenig Räume zu geben, was natürlich eine große Herausforderung ist."

Dennoch erwarte sie "ein Spiel auf Augenhöhe" und gehe davon aus, "dass Frankreich auch Respekt hat vor unserer gezeigten Leistung". Die DFB-Auswahl war am Donnerstag durch ein 2:0 (1:0) gegen Österreich ohne Gegentor ins Halbfinale eingezogen. Für Frankreich sorgte Eve Perisset (102.) in Rotherham per Foulelfmeter für die Entscheidung im Duell mit dem Oranje-Team.