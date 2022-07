Milton Keynes (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht mit großer Vorfreude in das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN). "Wir freuen uns auf ein Nachbarschaftsduell", sagte die 54-Jährige am Freitagabend. Der österreichische Einzug in die Runde der letzten Acht sei "hochverdient" gewesen.

Die Begegnung gegen das Team von Nationaltrainerin Irene Fuhrmann sei zudem ein "Statement für die Bundesliga, weil extrem viele Spielerinnen in dieser unterwegs sind".

Das Duell am Donnerstag rücke aber vor dem letzten Gruppenspiel am Samstag zunächst in den Hintergrund. "Jetzt spielen wir erst gegen Finnland, dann werden wir alle Augen auf Österreich richten", sagte Voss-Tecklenburg.