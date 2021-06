Herzogenaurach (SID) - Nationalstürmer Timo Werner schwärmt von Frankreichs Rückkehrer Karim Benzema. "Für mich ist er neben Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo einer der top drei Mittelstürmer der Welt - und das zurecht", sagte Werner über den Angreifer der Equipe Tricolore, die am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) Auftaktgegner der DFB-Auswahl bei der Fußball-EM ist.

Viele sähen Benzema als klassische Nummer 9 und "Boxspieler", sagte Werner, "aber ich finde ihn unglaublich mit dem Ball. Seine Dribblings, sein Abschluss, wie er eingebunden ist - er spielt eher so wie Roberto Firmino bei Liverpool. Er verteilt die Bälle auch, geht dann in den Strafraum und ist mit seiner Kopfballstärke und technischen Qualität immer da." Er selbst, meinte Werner, schaue sich von dem 33-Jährigen auch was ab, "es wäre komplett verkehrt, wenn man das nicht machen würde", betonte der Chelsea-Profi.

Benzema, der nach über fünfeinhalb Jahren Pause zur EM ins französische Team zurückgekehrt sei, habe den ersten deutschen Turniergegner "wahrscheinlich nicht schlechter gemacht", ergänzte Werner mit einem Schmunzeln und meinte: "Das hätte nicht sein müssen, das dieses Jahr zu machen." Überhaupt sei das neue französische Sturmtrio mit dem Real-Profi, Kylian Mbappe und Antoine Griezmann "Weltklasse. Es ist sehr, sehr schwer, gegen sie zu spielen - und überragend, wenn man sie in der Mannschaft hat."