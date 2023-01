Diese Worte dürften dem einen oder anderen Verantwortlichen des FC Bayern wohl eher nicht gefallen. Zwei Spielerinnen der Frauen-Mannschaft, die wie die Männer ihr Winter-Trainingslager in Katar abhalten, haben öffentlich Kritik geübt.

So erklärten die Norwegerinnen Tuva Hansen und Emilie Bragstad bei "NRK": "Als Spielerinnen haben wir nicht viel Einfluss darauf, wohin wir ins Trainingslager fahren, wenn wir einen Sponsor haben, der dies ermöglicht. Es ist kein Ort, an dem ich selbst Urlaub machen würde. Aber wenn die Situation so ist, reisen wir hierher."

Demnach bezeichnete Hansen die Situation, in der sich die Mannschaft in diesem Zuge befinde, als "schwierig". So wolle man "wirklich nicht" Teil von "Sportwashing" sein.

Bayern-Spielerinnen kritisieren Katar-Trainingslager

Auch über einen Boykott des Trainingslagers haben die Skandinavierinnen nachgedacht. "Wir können nicht einfach hingehen und sagen, wir wollen nicht mitfahren. Es ist für uns als Einzelpersonen schwierig, etwas dagegen zu tun, dass der Verein entschieden hat, dass wir für ein Trainingslager nach Katar reisen. Was passiert wäre, wenn die gesamte Spielergruppe das Trainingscamp boykottiert hätte, ist schwer zu sagen, weil wir bereits hierher gereist sind", erklärte Bragstad dazu.

Schon seit Jahren gibt es große Kritik am Katar-Sponsoring des Rekordmeisters. Auch auf den jüngsten Jahreshauptversammlungen kam es deswegen zu verbalen Auseinandersetzungen.

Der Vertrag der Münchner mit Sponsor "Qatar Airways" läuft 2023 aus, Gespräche über eine Verlängerung sollen in diesen Wochen geführt werden.