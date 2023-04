Am 20. Juli beginnt die Weltmeisterschaft im Frauenfußball 2023 in Australien und Neuseeland. Ob die Spiele allerdings im deutschen TV zu sehen sein werden, ist bislang noch unklar.

Grund dafür ist, dass trotz der bereits erreichten Frist zur Ausschreibung noch kein deutscher Sender die Übertragungsrechte für die Frauenfußball-WM 2023 erworben hat. Dabei ist die Frist für die Ausschreibung bereits vor gut sechs Wochen verstrichen.

Frauenfußball-WM 2023: Auch andere Märkte noch ohne TV-Verträge

Demnach fordere der Weltverband FIFA für die Übertragungsrechte der Frauenfußball-WM 2023 zu viel Geld, weshalb auch in anderen, großen Fußball-Märkten wie England, Spanien und Italien noch keine Verträge mit TV-Sendern abgeschlossen wurden.

In den zurückliegenden Jahren liefen in Deutschland die Übertragungen der EM- und WM-Endrunden der Frauen stets in den öffentlich-rechtlichen Sendern der "ARD" bzw. im "ZDF".

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der WM-Endrunde in Australien bzw. Neuseeland auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Aufgrund der Zeitverschiebung würden die Spiele in Deutschland am frühen Morgen laufen.