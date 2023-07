Am 20. Juli geht es mit der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 los - zum Auftakt treffen Neuseeland und Norwegen aufeinander. Die deutsche Nationalmannschaft startet am Montag, den 24. Juli gegen Marokko in das Turnier. Wir haben alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier und die deutsche Nationalmannschaft im Ticker.

+++ 19. Juli, 11:00 Uhr: Binde: DFB-Frauen setzen Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen +++

Alexandra Popp wird bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland die FIFA-Kapitänsbinde mit dem Slogan "Vereint gegen Gewalt gegen Frauen" tragen. Diese Entscheidung gab die Spielführerin des deutschen Nationalteams auf der ersten Pressekonferenz am Mittwoch im australischen Wyong bekannt.

Normalerweise trägt Popp die Regenbogenbinde, bei der WM hat der Weltverband FIFA aber acht Binden mit Botschaften zu sozialen Anliegen zur Auswahl vorgegeben. Eine dieser Optionen mit der Aufschrift "Vereint für Inklusion" ähnelt der bei der Männer-WM 2022 in Katar verbotenen "One Love"-Binde.

Das nun gewählte Anliegen sei "auch ein riesengroßes Thema, gerade was auch häusliche Gewalt angeht", erklärte Popp: "Wir haben mit dem DFB zudem eine Kooperation mit UN Women und machen jährlich einen 'Orange Day' zu diesem Thema." Die Entscheidung mit dem Mannschaftsrat sei daher "schnell" gefallen.

Das Nationalteam wolle durch die gewählte blaue Binde mit der weißen Aufschrift während der gesamten der Endrunde (20. Juli bis 20. August) "ein ganz wichtiges anderes Thema aufzeigen, das teilweise zu kurz kommt", wie die Stürmerin fünf Tage vor dem WM-Auftakt des DFB-Teams gegen Marokko am Montag (10:30 Uhr im Liveticker) erklärte.

Das "Vielfaltsthema" sei "grundsätzlich unser Ding, das bespielen wir schon seit Jahren und werden das auch so bespielen, das ist jedem klar", führte Popp aus. Ein buntes Zeichen setzt das DFB-Team unter anderem mit einem "Wir leben Vielfalt"-Banner am Trainingsplatz.

"Natürlich sind alle Themen, die im FIFA-Prozess sind, extrem wichtig", betonte Popp. Zur Wahl stehen bei den Binden unter anderem noch Botschaften wie "Vereint für indigene Völker", "Vereint für die Gleichstellung der Geschlechter" oder "Vereint für Frieden".

+++ 19. Juli, 09:47 Uhr: Popps letzte WM? "Keine Lust" auf das Zukunftsthema +++

Kapitänin Alexandra Popp wird während der WM in Australien und Neuseeland keinen Entschluss über ihre Zukunft im Fußball-Nationalteam treffen. "Das ist keine Entscheidung, die ich heute oder morgen treffen könnte, weil ich mich grundsätzlich noch nicht dazu bereit fühle", erklärte die 32-Jährige, die auf ihr "Bauchgefühl" hören will, "was mir sagen wird: Jetzt ist es Zeit aufzuhören oder nicht".

Zum aktuellen Zeitpunkt kurz vor dem WM-Auftakt gegen Marokko am Montag (10:30 Uhr im Liveticker) empfindet sie das Thema als völlig unpassend: "Ich stehe hier gerade vor der WM, die noch nicht mal begonnen hat, und da schon über das Ende der Nationalmannschaftskarriere zu sprechen, da habe ich gerade keine Lust drauf, muss ich sagen."

Popp ist mit 128 Länderspielen (62 Tore) die mit Abstand erfahrenste Akteurin im deutschen WM-Kader. Die Stürmerin vom VfL Wolfsburg steht vor ihrer vierten Weltmeisterschaft, leichte Probleme mit ihrer Achillessehne hat sie dank Aktivierung vor dem Training und einem Tape an der Wade im Griff: "Ich bin sehr häufig schmerzfrei. Das ist Thema ist ziemlich entspannt."

+++ 19. Juli, 08:30 Uhr: Voss-Tecklenburg: "Wir haben auch etwas zu verlieren" +++

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfindet bei der anstehenden WM nach Platz zwei bei der EM im Vorjahr mehr Druck. "Die Wahrnehmung ist eine andere. Die Erwartungshaltung ist größer. An diesem Druck musst du wachsen", sagte die 55-Jährige der Sport Bild. Die entscheidende Frage werde sein: "Können wir dem Druck standhalten? Das wird spannend, denn jetzt haben wir auch etwas zu verlieren."

Dadurch trage das DFB-Team bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) "einen kleinen Rucksack. Ich finde, der sollte uns beflügeln, ein Motor für uns sein." Diese Situation "haben wir uns durch gute Leistungen erarbeitet. Das ist doch cool! Wichtig ist aber: Es gibt kein Selbstverständnis, im Turnier durchzumarschieren."

Das Ziel benannte Voss-Tecklenburg erneut in ihrer bevorzugten Formulierung: "Unser Anspruch ist es, bei allen Turnieren um den Titel mitzuspielen." Zum Start trifft der zweimalige Weltmeister am Montag (10:30 Uhr im Liveticker) auf Marokko.

Der große Hype rund um das Sommermärchen 2022 in England habe die Popularität ihrer Spielerinnen stark gefördert. "Ja, viele sind Stars und Vorbilder. Das leben sie gut", lobte Voss-Tecklenburg. Gerade Kapitänin Alexandra Popp habe sich dies nach Verletzungen und Rückschlägen verdient: "Jetzt wird sie belohnt – durch Anerkennung sowie viel Fanliebe. Das wird bei Poppi aber nicht dazu führen, dass sie sich auf etwas ausruht."

Sie selbst werde "überall erkannt. Und was mir aufgefallen ist: Ich bin nicht mehr die Martina oder Frau Voss-Tecklenburg. Jeder sagt: Schau mal, da ist die Bundestrainerin. Das ist total schön, weil es unsere Sichtbarkeit beweist."

+++ 19. Juli, 07:45 Uhr: FIFA kann Weiterleitung der WM-Prämien an Spielerinnen nicht garantieren+++

Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino kann der Fußball-Weltverband die Weiterleitung der WM-Prämien an die Spielerinnen nicht garantieren. Die Ausschüttung der über die FIFA bereitgestellten Gelder für das Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) liegt demnach in der Verantwortung der nationalen Verbände, wie der Schweizer auf der Eröffnungs-Pressekonferenz am Mittwoch in Auckland bestätigte.

"Wir haben Empfehlungen herausgegeben, aber wir sind eine Vereinigung von Verbänden", sagte Infantino auf die Frage, wie die FIFA die Auszahlung der Prämien an die Spielerinnen sicherstellen wolle: "Was immer wir also an Zahlungen leisten, wird über die Verbände abgewickelt, und die Verbände werden dann die entsprechenden Zahlungen an ihre eigenen Spielerinnen vornehmen."

Im Juni hatte der Weltverband bekannt gegeben, dass jede WM-Teilnehmerin mindestens 30.000 Dollar (28.000 Euro) erhalten soll. Insgesamt schüttet die FIFA ein Rekordpreisgeld in Höhe von 110 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) aus. Die Spielergewerkschaft FIFPro hatte jüngst Garantien gefordert, dass 30 Prozent der Prämien bei den Teilnehmerinnen landen.

Der Weltverband stehe "mit allen Verbänden in Kontakt", sagte Infantino. Es gebe aber "in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Situationen - Besteuerung, Wohnsitz und so weiter -, die spezielle Vereinbarungen erfordern, die für einige Verbände mit den Spielerinnen von früher gelten".

In einigen Ländern sorgt das Prämien-Thema für große Diskussionen zwischen den Teams und ihren Verbänden. Dazu hatte die australische Mannschaft zuletzt die FIFA kritisiert, dass die Preisgelder bei den Männern (440 Millionen Dollar in Katar) noch immer höher seien.

"Ich denke, wir haben einige bahnbrechende Entscheidungen getroffen, und das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte", sagte Infantino, der zudem bestätigte, dass die WM 500 Millionen Dollar einbringen und damit kostendeckend sein werde. Bis zum Finale werde man "nur Positives" von ihm hören: "Wenn jemand immer noch nicht glücklich über etwas ist, dann tut mir das leid. Ich bin mit allem zufrieden und ich liebe jeden."

In welchem Modus wird die Frauenfußball-WM 2023 gespielt?

In der Gruppenphase der FIFA Frauenfußball-WM 2023 spielt jedes Team drei Spiele gegen die jeweiligen Gruppengegner. Nach den Gruppenhasen-Spielen rücken jeweils die beiden Teams mit den meisten Punkten in die K.o. Runde vor.

#Bei Punktgleichheit nach den drei Gruppenspielen entscheidet zunächst die bessere Tordifferenz. In der K.o.-Phase geht es bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit in eine Verlängerung von zwei Mal je 15 Minuten. Steht es danach immer noch Unentschieden, entscheidet das Elfmeterschießen über den Sieger.

Frauen-WM 2023: Wie sind die Anstoßzeiten?

Durch die Zeitverschiebung von bis zu zwölf Stunden reichen die Anstoßzeiten nach mitteleuropäischer Sommerzeit von drei Uhr früh bis 14:30 Uhr.

FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023: In welchen Städten wird gespielt?

Die Frauenfußball-WM 2023 wird in neun Städten in Australien bzw. Neuseeland ausgetragen. Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth und Sydney sind die fünf Städte in Australien, in denen die Frauen-WM Spiele austrägt.

Hinzu kommen mit Wellington, Auckland, Dunedin und Hamilton noch vier Austragungs-Städte in Neuseeland. Sydney wird dabei die einzige Stadt sein, in der in zwei Stadien gespielt wird. Sowohl das Australia-Stadion und Sydney-Fussballstadion werden dabei die Austragungsorte sein. Das Australia-Stadion ist mit einem Fassungsvermögen von 80.000 Zuschauern zudem auch die größte Arena bei der FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023.