International

Liverpool (SID) - Beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United ist die 0:7-Rekordpleite im Premier-League-Duell mit Gastgeber FC Liverpool noch längst nicht verwunden. Topstürmer Marcus Rashford und auch Star-Torwart David de Gea betonten vor dem Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag gegen Betis Sevilla neben schamvoller Enttäuschung allerdings auch ihre Entschlossenheit zur Wiedergutmachung.

Rashford hat sich bei der Vorführung durch das Team von Jürgen Klopp wie in einem schlechten Traum gefühlt. "Ich würde das Spiel am liebsten direkt nochmal spielen. Ich wünschte, wir könnten rausgehen und die Dinge gerade rücken", schrieb der 25 Jahre alte auf seinem Twitter-Kanal und richtete den Blick auch schon wieder nach vorne: "Wir dürfen dieses Spiel nicht unsere gute Saison definieren lassen. Das Ergebnis ist, wie es ist, wir können das nicht ausblenden, aber müssen in unsere Abläufe vertrauen und zusammenhalten."

Für ManUnited bedeutet die Pleite die höchste Niederlage seiner Erstliga-Geschichte. In der Tabelle liegen die Red Devils, die erst Ende Februar durch den Gewinn des Liga-Pokals ihren ersten Titel nach sechsjähriger Durststrecke gefeiert hatten, auf dem dritten Platz weiter auf Kurs in Richtung Champions League. Wettbewerbsübergreifend war die Mannschaft von Erik ten Hag zuvor elf Begegnungen nacheinander ungeschlagen geblieben.

Schlussmann de Gea will die Blamage auch schnellstmöglich hinter sich lassen. "Solche Ergebnisse sollten nicht passieren, besonders nicht auf einem Weg wie unserem. Aber wir haben eine Verpflichtung gegenüber dem Verein und eine Verantwortung gegenüber seinem Wappen, und wir haben noch viele Gelegenheiten nach vorne zu schauen", meinte der spanische Keeper.

Sein Verteidiger Luke Shaw allerdings machte erst noch einmal seinem Ärger über die demütigende Niederlage Luft: "Wir haben keine Persönlichkeit und keine Mentalität gezeigt. Als große Mannschaft hätten wir besser spielen müssen."