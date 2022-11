London (SID) - Torjäger Ivan Toney vom englischen Fußball-Erstligisten FC Brentford droht wegen Hunderter Verstöße gegen die Regeln zu Sportwetten als Profispieler eine lange Sperre. Wie die englische FA am Mittwoch mitteilte, werden dem 26-Jährigen, der im Gespräch für das WM-Aufgebot der Three Lions gewesen war, 232 Verstöße gegen die Wettregeln des Verbandes vorgeworfen. Die Regeln verbieten es Spielern, auf Fußballspiele zu wetten. Auch auf Spiele, an denen sie nicht beteiligt sind.

Toney hatte in der vergangenen Woche zugegeben, dass er die FA bei den Ermittlungen unterstützen wolle. Die Verstöße reichen von 2017 bis 2021, nachdem er von Peterborough zu Brentford gewechselt war. Toney ist mit zehn Toren drittbester Torjäger in der Premier League.

"Der Verein hat sich mit Ivan und seinen Rechtsvertretern über diese Angelegenheit unterhalten, und diese Gespräche werden privat fortgesetzt", teilte Brentford in einer Erklärung mit: "Wir werden keine weiteren Kommentare abgeben, bis die Angelegenheit abgeschlossen ist."

Im Dezember 2020 war Kieran Trippier für zehn Wochen gesperrt worden, weil er Informationen weitergegeben hatte, damit auf seinen Wechsel von Tottenham Hotspur zu Atletico Madrid gewettet werden konnte.