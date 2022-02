Hamburg (SID) - Der FC Barcelona stattet den früheren Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Dreijahresvertrag aus. Wie die Katalanen einen Tag nach der Bestätigung des Transfers bekannt gaben, beinhaltet das Arbeitspapier bis Ende Juni 2025 auch die Option einer vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit im kommenden Sommer sowie eine fixe Ablösesumme von 100 Millionen Euro.

Der 32 Jahre alte Stürmer aus Gabun war ablösefrei gewechselt, er hatte zuvor seinen Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst. Erst "eine Minute" vor Schließung des Transferfensters seien die Dokumente aus England eingetroffen, hatte Barca-Präsident Joan Laporta am Dienstag während einer Pressekonferenz berichtet.

Zuletzt hatte es Sorgen um Aubameyangs Gesundheit gegeben. Der Kapitän hatte das Lager der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup nach einer Corona-Erkrankung verlassen, um sich in London wegen Herzproblemen untersuchen zu lassen. Sein Herz sei "völlig in Ordnung", schrieb er später bei Instagram. Nun wagt der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2016/17 einen Neuanfang in Barcelona.