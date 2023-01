Nach dem Aus im Pokal-Achtelfinale hat der italienische Fußballmeister AC Mailand auch in der Serie A gepatzt. Beim Liganeuling US Lecce spielte die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli am Samstag nur 2:2 (0:2) und wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter SSC Neapel beträgt damit nun neun Punkte.

Ein Eigentor des französischen Vizeweltmeisters Theo Hernandez (3.) brachte den Aufsteiger früh in Führung. Lecce blieb druckvoll, unterband den Spielaufbau des Favoriten und belohnte sich nach einer kurz ausgeführten Ecke mit dem zweiten Saisontor von Innenverteidiger Federico Baschirotto (28.).

Der Favorit kam aber zurück und glichen durch Tore von Rafael Leao (58.) und Davide Calabria (71.) aus.