Der Abschied von Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt verlief alles andere als glücklich.

Im Endspurt der Saison 2020/21 wurde bekannt, dass der Trainer zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Die Eintracht verspielte daraufhin einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund und verpasste die Qualifikation für die Champions League.

Dass Hütter zuvor mit seinem fast schon legendären Satz "Ich bleibe" ein Treuebekenntnis abgegeben hatte, kam ebenfalls nicht sonderlich gut an.

Hütter spricht über Abschied aus Frankfurt

"In den ersten zwei, drei Wochen nach meiner Unterschrift war es noch ruhig. Dass das vor dem Spiel in Gladbach herauskam, war eine richtige Bombe und sehr schwierig. Ich wollte in Ruhe weiterarbeiten. Mein großes Ziel war es, mit der Eintracht die Champions League zu erreichen", erzählte der Österreicher nun im Interview mit dem "kicker".

"Deshalb hätte ich klar sagen müssen: Jetzt nicht, jetzt liegt mein kompletter Fokus auf dieser Saison, in der wir eine Riesenchance haben, erstmals in der Vereinsgeschichte in die Champions League zu gelangen. Dann hätte ich immer noch entscheiden können, ob ich bleibe oder gehe", berichtete Hütter weiter.

In Gladbach fand der 53-Jährige sein Glück nicht, nach nur einer Saison trennten sich die Borussia und der Coach einvernehmlich. Rückblickend würde Hütter seine Entscheidungen vielleicht anders treffen.

"Gladbach ist ebenfalls ein toller Verein, aber emotional spüre ich auch jetzt noch, dass ich extrem an Frankfurt hänge. Wenn ich mir die Spiele der Eintracht anschaue, bewegt sich etwas in mir. Das war eine unglaublich tolle Zeit", sagte er.

Hütter träumt von der Premier League

Seit knapp einem Jahr ist Hütter nun ohne Verein, er träumt von einem Engagement in England. "Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir. Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen", erzählte er.

Zuletzt wurde Hütter mit dem englischen Erstligisten Crystal Palace in Verbindung gebracht. Die Premier League sei die "interessanteste Liga der Welt", so Hütter. Dort könne er sich "noch einmal weiterentwickeln". Mit seiner Idee vom Fußball könnte er "gut in diese Liga passen".