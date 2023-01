Nizza (SID) - Trainer Lucien Favre soll beim französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza entlassen werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag von einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle. Der 65-Jährige soll durch seinen bisherigen Assistenten Didier Digard ersetzt werden. In der laufenden Spielzeit steht Nizza auf dem elften Platz in der Ligue 1.

Favre war erst Ende Juni 2022 zum Klub von der Cote d'Azur zurückgekehrt. Der Schweizer war zuvor seit seiner Entlassung bei Bundesligist Borussia Dortmund im Dezember 2020 vereinslos gewesen. Favre hatte Nizza in der Saison 2016/17 auf Rang drei geführt, nach Platz acht ein Jahr später trennten sich beide Seiten.