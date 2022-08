Amsterdam/München - Fußballprofis haben in der Regel eine Menge Talent und ein eng getaktetes, durchgeplantes Leben, mit sich immer wiederholenden Abläufen. Dazu kommt häufig ein gut gefülltes Bankkonto. Was den Fußballstars jedoch oft abgeht, ist Lebenserfahrung außerhalb der glitzernden Blase des Profisports.

Und genau hier kommt Amslux ins Spiel. Eine 2019 gegründete Agentur aus Amsterdam, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fußballprofis jeden Wunsch zu erfüllen und sie in allen Lebenslagen zu unterstützen.

"Vor drei Jahren haben wir gesehen, dass es ein großes Problem in der Fußballwelt gibt: Die Spieler fahren jedes Jahr in das gleiche Urlaubsziel, weil sie eigentlich zu wenig Zeit und Wissen haben, um sich eine neue Destination ihrer Träume zu suchen. Das gilt übrigens für alle Dienstleistungen, die wir ihnen anbieten", sagt Emmanuel Ntow, einer der Firmengründer, im Gespräch mit ran.

Die Lifestyle-Manager von Amslux helfen Fußballprofis in allen Lebenslagen

Der 25-jährige Ntow bezeichnet sich als Lifestyle-Manager, genau wie der ein Jahr jüngere Ward Struwer und der 21-jährige Mitchel Spel. Das Trio rief Amslux ins Leben, mit dem Ziel eine 360-Grad-Betreuung für Fußballprofis anzubieten. Rosen für die Spielerfrau? Ein ausgefallenes Paar Sneaker? Eine Luxusreise in ein exotisches Land? Amslux kümmert sich um alles das und erfüllt den Kunden jeden Wunsch.

"Wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für unsere Spieler erreichbar. Wir erhalten Anfragen in der Nacht oder am Morgen. Egal, zu welcher Zeit: Wir sind rund um die Uhr für unsere Spieler da", erzählt Ntow.

Einer ihrer Kunden ist Bayerns Neuzugang Ryan Gravenberch, der wie die Firmengründer aus Amsterdam kommt. Der Mittelfeldspieler steht auf ausgefallene Sneaker, erst kürzlich besorgte ihm Amslux zwei Sondermodelle von Louis Vuitton. Kostenpunkt: 1200 Euro pro Paar. Im Winter organsierte die Agentur einen Urlaub auf der Karibikinsel Curacao für Gravenberch und drei weitere niederländische Fußballer. Inklusive eines Kochs, der das Quartett mit köstlicher, sportlergerechter Nahrung versorgte.

Personal Shopper für Werders Oliver Burke

"Wir bieten den Spielern Zeit, Wissen und Komfort", sagt Ntow: "Wir sorgen dafür, dass alles, was sich ein Spieler wünscht, erledigt wird. Von der Beschaffung einer schwer zu findenden Uhr über die Organisation einer Geburtstagsfeier bis hin zur Suche nach einem ausverkauften Turnschuh."

Neben Gravenberch sind unter anderem Timothy Fosu Mensah von Bayer Leverkusen, Wolfsburgs Torwart Koen Casteels und der Kölner Kingsley Ehizibue Kunden bei Amslux. Auf dem Instagram-Account der Agentur ist Werder-Stürmer Oliver Burke in einem neuen Outfit inklusive Anglerhut zu sehen, zusammengestellt und gekauft von den Personal Shoppern von Amslux. Eine "Kombination aus Zeitmangel und mangelnder Kreativität" ist laut Ntow der Grund dafür, dass Fußballer die Dienste von Amslux in Anspruch nehmen.

Wedding Planer und Uhrenspezialisten

Wobei ein neues Outfit eine Kleinigkeit für Amslux ist. "Der teuerste Auftrag war die Beschaffung einer Uhr der Marke Patek Phillipe für einen unserer Spieler. Dieses Modell hatte einen Wert von 125.000 Euro", erzählt Ntow.

"Und der verrückteste Job? Die Planung eines Heiratsantrags für einen Spieler in Südafrika. Das Besondere an dieser Anfrage ist, dass es unsere erste überhaupt war, die wir arrangieren mussten. Wir hatten damit eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Und wir sind in gutem Glauben mit einer Partei ins Geschäft gegangen, die uns dabei helfen sollte. Es ging um einen Betrag von mehreren tausend Euro, das war also ein Risiko. Aber am Ende hat es sich gelohnt“, berichtet Ntow von einem Einsatz als Wedding Planer.

Frühere Generationen von Fußballprofis hätten immer an denselben Orten Urlaub gemacht und einen ähnlichen Modestil bevorzugt. Heute gebe es viel mehr Vielfalt, egal ob bei Reisezielen oder bei Mode, erzählt Ntow. Und natürlich ist auch deutlich mehr Geld im Spiel, was für die eine oder andere kuriose Situation sorgt.

Von Interpol gesucht: Die Urlaubsbekanntschaften eines Fußballers durften nicht einreisen

"Unsere verrückteste Geschichte ist die Buchung eines Privatjets für einen Spieler, aus seinem Heimatland nach Ibiza und zurück. Dort hatte er zwei Mädchen kennengelernt, die er dann zu sich rüberfliegen lassen wollte", erzählt Amslux-Gründer Ntow: "Wir haben das arrangiert und schließlich wurden wir zehn Minuten nach der Landung angerufen mit der Nachricht, dass sie aufgrund von Einwänden von Interpol nicht ins Land einreisen dürfen.“

Auch wenn es in diesem Fall für den namentlich nicht genannten Fußballprofi nichts wurde mit dem Wiedersehen mit seinen Urlaubsbekanntschaften, belegt die Anekdote, was Amslux alles möglich machen kann. Wenn irgendwo ein Fußballprofi einen Wunsch hat, stehen die drei Jungs aus Amsterdam bereit, um ihn zu erfüllen. Egal zu welcher Uhrzeit, egal wie exotisch der Wunsch auch sein mag.

Stefan Kumberger/Christian Stüwe

