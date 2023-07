Von Franziska Wendler

Von diesen Worten können die meisten jungen Fußballer nur träumen.

Als Joan Laporta vor wenigen Tagen im Interview mit "Tv3" auf das türkische Supertalent Arda Güler angesprochen wurde, hielt sich der Barca-Präsident so gar nicht zurück: "Unsere Scouts haben ihn beobachtet. Wir sind der Meinung von Deco, der ihn für ein großes Talent hält. Wir versuchen, den Deal abzuschließen."

Von Erfolg gekrönt war dieses Vorhaben aber mitnichten. So gab Erzrivale Real Madrid die Verpflichtung des 18-Jährigen bekannt. Güler unterschreibt bei den Königlichen einen Sechs-Jahres-Vertrag bis 2029.

Arda Güler: Auch der BVB war angeblich interessiert

Wer aber ist der Youngster, der bereits als "türkischer Messi" bezeichnet wird und an dem neben Barca und Real auch der FC Arsenal, Aston Villa und Borussia Dortmund interessiert gewesen sein sollen?

2005 wurde Güler in der türkischen Hauptstadt Ankara geboren. Papa Ümit wandte schon in Kindertagen besondere Methoden an, um aus seinem Sohn einen guten Fußballer zu machen, genauer gesagt einen guten Linksfuß.

"Wir hatten keine Linksfüßer in unserer Familie", verriet er im vergangenen Jahr im "Goal"-Interview: "Ich habe ihm Luftballons und Fußbälle vor seinen linken Fuß gelegt, damit er ihn häufiger benutzt."

Eine Erziehungsmethode, die sich bezahlt gemacht hat. Noch in der Grundschule empfahl ein Lehrer die Aufnahme in eine Jugendakademie, während eines U14-Turniers wurde Güler schließlich von einem Scout von Fenerbahce Istanbul entdeckt. Und das, obwohl er seinerzeit mit einer Knöchelblessur spielte. Güler zog in der Folge nach Istanbul – für den Fenerbahce-Fan ging damit ein Traum in Erfüllung.

Arda Güler vor Wechsel zu Real Madrid: Märchenhaftes Profidebüt

Die Corona-Pandemie erwies sich zwar zwischenzeitlich als Störfaktor in der Entwicklung des offensiven Mittelfeldspielers, die Störung war allerdings nur von kurzer Dauer. Als der Spielbetrieb wieder anlief, wurde Güler in der U17 und U19 des Süper-Lig-Klubs eingesetzt. In 22 Spielen für die U19 traf er zehn Mal und bereitete sieben weitere Tore vor. Die Belohnung: Im Januar 2021 bekam er seinen ersten Profivertrag.

Langsam aber sicher arbeitete sich Güler in der Folge zu den Profis hoch, nach einigen Kurzeinsätzen folgte schließlich ein gewaltiges Ausrufezeichen. Gegen Alanyaspor wurde der Youngster beim Stand von 2:2 eingewechselt – und drehte dann so richtig auf. Ein Tor und ein Assist innerhalb von 15 Minuten sorgten für die Wende, am Ende gewann Fener mit 5:2.

Dass er mit seinem Treffer gleichzeitig zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte wurde, geriet dabei fast zur Nebensache.

Mesut Özil rät Arda Güler zu Türkei-Verbleib - für ein Jahr

Beim türkischen Pokalsieger trug Güler zuletzt die Rückennummer 10 und folgte damit auf Spieler wie Robin van Persie und Mesut Özil. Letztgenannter, der 2021 und 2022 gemeinsam mit Güler bei Fener spielte, hat sich in den vergangenen Monaten unzählige Male in den Medien zu Wort gemeldet und seine Meinung zu dem Shootingstar kundgetan. So berichtete erst kürzlich die "Mundo Deportivo", Özil habe dem 18-Jährigen in einem Telefonat nahegelegt, noch ein Jahr in der Türkei zu bleiben.

Einen Ratschlag, den er im Angesicht seines Real-Wechsels nicht befolgt hat.

Stattdessen dürfen sich nun die Fans im Estadio Bernabeu über einen neuen Edeltechniker freuen. Einen, der bei den Einsätzen für die türkische Nationalmannschaft schon auf unzähligen Positionen zum Einsatz kam. Als rechter Flügelstürmer, auf der linken Seite, selbst im Angriffszentrum war er bereits aktiv. In der Regel zieht es Güler aber in den rechten Halbraum, wo er beim Gegner für Unruhe sorgt. Seine trickreiche Spielweise und seine versierte Technik kommen ihm dabei stets zu Gute.

Immer wieder zieht er mit seinem – Papas Erziehung sei Dank – starken linken Fuß in die Mitte und sucht den Abschluss.

Arda Güler: "Angebote von Arsenal und Bayern" - Real Madrid zieht wohl Klausel

Verbesserungsbedarf gibt es trotz aller Lobeshymnen dennoch: So dürfte ihm ein Ausbau seiner Fähigkeiten mit dem rechten Fuß nicht schaden, auch die Frage seiner körperlichen Entwicklung in der deutlich stärkeren spanischen Liga muss erst beantwortet werden.

Dass Güler zu einem "Weltstar" wird, wie es Özil kürzlich formulierte, glauben in der Türkei viele. So erklärte beispielsweise Erol Tökgözler, sein ehemaliger Coach, bereits im vergangenen Jahr bei "CNN Turk": "Ich glaube nicht, dass Arda lange in der Türkei bleiben wird. Ich weiß, dass es Angebote von Arsenal und Bayern München gibt. Mit jedem weiteren Spiel wird die Zahl dieser Mannschaften steigen. Angebote in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro für Arda werden normal werden."

Laut offiziellen Angaben von Fenerbahce bezahlen die Königlichen 20 Millionen Euro, Boni können die Summe jedoch auf bis zu 30 Millionen anwachsen lassen. Dazu kommt: Der Istanbuler Klub hat sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert.

Ob Güler den hohen Erwartungen am Ende auch gerecht werden kann, wird aber erst die Zeit zeigen.