Curitiba (SID) - Brasiliens Fußball-Renommierklub Atletico Mineiro hat mit einem 2:1 (1:0) bei Athletico Paranaense in Curitiba den Pokalsieg und damit das historische Double perfekt gemacht. Erst vor wenigen Tagen hatte der Traditionsverein aus Belo Horizonte nach langen 50 Jahren seine zweite Meisterschaft eingefahren. Der Grundstein zum zweiten Triumph in der Copa do Brasil nach 2014 wurde bereits am Sonntag mit einem 4:0 im Hinspiel gelegt.

Mit dem Einzug ins Halbfinale des kontinentalen Libertadores-Cups sowie den beiden nationalen Titeln kassierte "Galo" (Spitznamen Hahn), das zudem in dieser Saison die Bundeslandmeisterschaft von Minas Gerais gewann, 145 Millionen Real an Prämien, umgerechnet rund 22,6 Millionen Euro. Großen Anteil an der Erfolgsstory hat Altstar Hulk (35), der in 68 Saisonspielen 36 Tore erzielte und sowohl in der Liga (19 Treffer) als auch im Pokal (8) Torschützenkönig wurde.