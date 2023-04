Jürgen Klopp drückt seinem Trainerkollegen David Moyes die Daumen - aus einem kuriosen Grund. "Ich schaue nicht so viel auf andere Klubs, aber in diesem besonderen Fall - wenn West Ham David Moyes rausschmeißen würde, wäre ich der älteste Teammanager in der Premier League. Und das würde ich gerne vermeiden", sagte der Coach des FC Liverpool am Dienstag augenzwinkernd.

"Ich drücke die Daumen, David muss bleiben!", ergänzte der 55-Jährige vor dem Duell bei den Hammers am Mittwoch (20.45 Uhr). Er kenne Moyes seit sieben Jahren, betonte Klopp, "er macht einen unglaublichen Job. Wir erkennen ihre Qualität, das ist ein super schwieriges Spiel für uns."

Moyes, der am Dienstag 60 Jahre alt wurde, betreut West Ham seit Neujahr 2020 zum zweiten Mal, gewann aber nur neun seiner 31 Ligaspiele in dieser Saison. Die Hammers haben sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. In der Conference League steht der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1965 aber im Halbfinale. Gegner dort ist AZ Alkmaar.